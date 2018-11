Italija: Iznenadna bujica uzela 29 života, uništava sve pred sobom

Spasilačke ekipe pronašle su devet tijela u poplavljenoj kući na Siciliji, objavile su lokalne vlasti na Twitteru u nedjelju ujutro nakon obilnih pljuskova u regiji.

Vatrogasci su rekli da su u kući u Casteldacciji nedaleko od Palerma pronađena tijela majke, oca, djece i djeda i bake. Prema pisanju lokalnih medija, žrtve pripadaju dvjema obiteljima. Razina rijeke u gradu naglo je porasla zbog obilnih pljuskova u regiji, pišu lokalni mediji. Broj stradalih od poplava na Siciliji popeo se na 12, a ukupno u Italiji život je izgubilo 29 osoba, piše RTE.

[video: 27663 / Strašne snimka iz Italije: Iznenadna bujica uništava sve pred sobom]

Gradonačelnik Casteldaccije Giovani Di Giacinto rekao je da je otkriće tijela "neizmjerna tragedija", prenijela je novinska agencija ANSA. Tijelo još jedne osobe otkriveno je u gradu Vicari, navodi agencija.

Najviše je stradalih od rušenja stabala, a u petak je život izgubio i jedan njemački turist.

Bit će potrebno 100 godina da se oporavimo, izjavio je Coldiretti iz talijanske Asocijacije agrikulturnih društava, javlja Reuters.

Nevrijeme i vjetar koji je puhao 180 km/h , stavilo je apokaliptične prizore, izjavio je Angelo Borrelli, voditelj Civilne službe za spašavanje.

Više od 28 ljudi poginulo je proteklog tjedna u olujama, tornadu, poplavama, odronima tla i zbog silovita vjetra širom Italije.

Home #Belluno! #climatechange os real and Human Kind’s most important battle! These areas well well kept for, not exploited, but nothing can be done if we don’t do it all together @CNN https://t.co/IzgKjyDyzu