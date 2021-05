Dukić: Kreće rekordan broj letova za Zadar, imat ćemo čak 58 linija i biti povezani s 47 destinacija

U Gradskoj upravi Grada Zadra u subotu je održan radni sastanak gradonačelnika Branka Dukića i direktora Zračne luke Zadar Josipa Klišmanića povodom uvođenja novih zrakoplovnih linija i priprema za predstojeću sezonu. Zadarski turistički djelatnici, ugostitelji i iznajmljivači nadaju se povoljnoj epidemiološkoj situaciji i boljoj turističkoj sezoni, a za što je svakako izrazito bitan rad zadarske zračne luke, izvijestili su iz Grada.

- Pregledali smo sve brojke, posljednje dogovore s aviokompanijama i najave te sa zadovoljstvom mogu kazati da ćemo ovog ljeta imati rekordan broj letova za Zadar. Velika je to vijest i ohrabrenje za sve one koji žive od turizma, a svi smo u Zadru na neki način više ili manje vezani uz tu djelatnost. Radi se o 58 linija i čak 47 destinacija, a ako znamo da smo prije epidemije, 2019., bili povezani s 43 linije i 36 destinacija, onda je jasno kako je ovo velika prilika za uspješnu turističku sezonu. Naravno, konačni će rezultati ovisiti ponajviše o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, no kako vidimo i to se razvija u dobrom smjeru – kazao je u gradonačelnik Dukić i nastavio:

- Uz sve nove destinacije i Ryanair koji je dodatno povećao prvotno planirane aktivnosti za ovo ljeto, posebno mi se važno čini to što ćemo zahvaljujući odnosu s Austrianom imati dnevnu vezu s Bečom koji tako postaje i naša poveznica sa svim drugim europskim i svjetskim destinacijama – zaključio je Dukić.

Zadar će ovog ljeta biti povezan s europskim gradovima kao što su Amsterdam, Rim, Pariz, Madrid, Basel, Berlin, London, Prag, Dublin, Liverpool, Manchester, Newcastle, Maastricht, Eindhoven, Edinburgh, Milano, Beč, Luxembourg, Stockholm, Göteborg, Växjö, Marseille, Bruxelles, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Karlsruhe, Rotterdam, Bari, Aarhus, Bukurešt, Budimpešta, Poznanj, Rzeszów, Wrocław, Gdanjsk, Memmingen, Napulj, Krakow, Varšava te s Pulom i Zagrebom u Hrvatskoj.

Direktor Zračne luke Zadar Josip Klišmanić izvijestio je i o dinamici u sljedećim mjesecima.

- Stvari su konačno krenule dobro. Sutra nam već slijeće pun avion Poljaka, imamo najavljene pune avione za idući tjedan, a Ryanair je planirao od 1. lipnja krenuti s dvije linije, no zbog velikog interesa povećao je to na osam linija, a u Zadru će umjesto dva biti bazirana tri njihova zrakoplova. Od 1. srpnja kreću svi planirani letovi i kroz ljeto bismo trebali stalno imati taj broj od 58 linija koji nismo imali nikad do sada – rekao je Klišmanić.

Današnji sastanak bio je prilika i za proći kroz sve projekte proširenja i modernizacije Zračne luke koji su u tijeku, kao i kroz one koji se tiču ekologizacije i energetske neovisnosti za koje se sredstva očekuju iz Nacionalnog plana oporavka čime je zadarska zračna luka jedinstvena na razini EU.