Državni udar uopće nije strašna stvar, ne morate se bojati. Uostalom, zar se niste navikli; pa država vas udara već 30 godina

Stvarno mi je žao što je umrla simpatična bakica koju neki od milja zovu i Jelisaveta, ali mi nije žao što je umrla kraljica. Život je dragocjen, a institucija kraljevstva simbol nasilnog legitimiranja vlasti nad ljudima. Kao što bih htio da svaka osoba živi vječno, tako bih htio zauvijek srušiti sva kraljevstva, zemaljska i nebeska, da nad ljudima jedino vlada njihov osjećaj odgovornosti. Biti kralj, kako to oholo zvuči. Užas.



Nikada nisam shvaćao ljude koji su željeli vlast. Jasno mi je koja je računica svakome tko želi poziciju, kolika je lukrativnost ideje moći, ali shvatiti one što se guraju da bi u alkemiji pretvaranja nikog u nekog napokon postali važni, ni uz Freudovu pomoć mi ne može biti do kraja bistro. Natovariti si na vrat probleme čijem rješavanju nisi dorastao, intelektualni izazov koji ne razumiješ, narod do kojeg ti nije stalo, moć čijim mehanizmima nisi kadar ovladati i kleptomanski poriv koji se javlja razmjerno iluziji "ja sam vlast" može isključivo osoba koja u ograničenim dimenzijama ličnosti zlosretno pokušava iznaći afirmativan epilog. A to nije moguće. Zbog toga pljačkaši postaju plemstvo, a najveći razbojnici među njima kraljevi. Zbog toga ograničavanje kraljeve samovolje ustavima i parlamentima jest korektivna kozmetika političkog sustava, a to opet ne sprečava predsjednike da se žele ponašati kao kraljevi. Gledam ovih dana podaništvo kako jeca za monarhom i slušam kako neki od njih izgovaraju onu groznu, poražavajuću rečenicu "toliko toga nam je dala". Mislim, za vsaku dobru reč... Kaj god. Identifikacija masa s vođama da nakon njihove smrti frenetično plačeš zagonetka je poput onih šizika koje su histerično vrištale za možda i najbesmislenije popularnim bendom u povijesti, The Beatlesima.