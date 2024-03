Državni inspektorat zatvorio zagrebačku tvrtku: Zapošljavala je strane radnike na crno

Državni inspektorat zatvorio je zagrebačku tvrtku Etera plus, sa sjedištem na Samoborskoj cesti, zbog zapošljavanja stranih radnika na crno. To je, kako doznaje Jutarnji.hr, tvrtka agregat koja zapošljava strance za potrebe platformi za dostavu hrane, prvenstveno tvrtke Glovo. Otkriveno je kako je Etera plus kršila odredbe Zakona o strancima te Zakona o obaveznom mirovinskom osiguranju. Inspekcija je utvrdila kako je Etera plus zapošljavala osobe koje nisu imale dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada.

Portalu Jutarnji.hr anonimno su se javili navodni radnici tvrtke koji tvrde da i dalje rade te radnike šalju na teren. Upozorili su i na kašnjenje s isplatom plaća te kako se one nekada uopće ne isplaćuju, loš smještaj za radnike te kako tvrtka ima više radnika, nego što je to službeno navedeno.

Državni inspektorat naveo je kako je zabranio rad na 30 dana te dodao: "Napominjemo da je u tijeku obavljanje novog inspekcijskog nadzora kod navedenog poslodavca te da, s obzirom da inspekcijski nadzor nije okončan, isti nismo u mogućnosti komentirati".

Prema podacima iz Trgovačkog registra, tvrtka je 2022. godine registrirana za ostali kopneni prijevoz putnika. Prema podacima s Info BIZ-a, prošle je godine ostvarila 96 tisuća eura prihoda te imala petero zaposlenih.

