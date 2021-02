Saborska zastupnica SDP-a Andreja Marić upozorila je u četvrtak na daljnji rast dugova veledrogerijama unatoč prošlogodišnjoj djelomičnoj sanaciji, pitajući hoće li i koliko država zbog dugova udariti po džepovima građana.

Iznoseći stajalište Kluba SDP-a Marić je podsjetila da dug veledrogerijama iznosi 5,7 milijardi kuna i, unatoč djelomičnoj sanaciji prošle godine, nastavlja rasti svakog mjeseca.

„Ovakav sustav više nije održiv, država mora predstaviti reforme i jasno reći hoće li i koliko udariti po džepovima građana, a ne činiti to ispod radara”, ustvrdila je Marić.

Kao primjer uvođenja poskupljenja u zdravstvu „na mala vrata” Marić je navela doplate za lijekove koji se dosad nisu doplaćivali.

"HZZO je 'na mala vrata' krajem prošle godine napravio referenciranje lijekova, što je rezultiralo poskupljenjem", kazala je.

Silvano Hrelja (Klub HSS-a i HSU-a) u slobodnom govoru osvrnuo se na početak isplate nacionalne naknade za starije od 800 kuna, ustvrdivši da se tako ne može graditi zaštita starijih građana od siromaštva.

Što s mirovinama do 1000 i 1500 kuna

„Ta nacionalna naknada je sveta vodica, neće puno pomoći ali neće ni odmoći, no na toj platformi ne može se graditi zaštita starijih od siromaštva”, kazao je Hrelja i ponovio zahtjev za drugačijim uređenjem obiteljskih mirovna.

„Ovo je i dalje socijalna pomoć za one koji nisu radili ili su radili manje od 15 godina. No, što je s 26.500 osoba s mirovinama do 1000 kuna, od čega je 9000 korisnika obiteljske mirovine, i 93.000 osoba koje primaju do 1500 kuna, od čega je 31.000 korisnika obiteljskih mirovina”, upitao je Hrelja.

Ljubica Maksimčuk (Klub HDZ-a ) ocijenila je da bi u prvoj godini primjene nacionalne naknade moglo biti nešto manje od 20.000 korisnika, a u budućnosti očekuje se povećanje naknade sukladno rastu BDP-a.

Marija Selak Raspudić (Klub Mosta) i Anka Mrak Taritaš (Klub GLAS-a i Centra) još jednom su upozorile na nelogičnosti mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Selak Raspudić pita zašto županijski stožeri mogu uvoditi strože, a ne mogu blaže mjere, te zašto oni koji su se cijepili moraju raditi testove za prelazak granice.

Mrak Taritaš zanima zašto se može sjediti u kockarnici, a ne može baviti sportom u sportskim dvoranama.

Vesna Vučemilović (Klub Domovinskog pokreta) upozorila je da "ispod radara" prolaze brojevi važni za budućnost, poput onih o najvećem prirodnom padu stanovništva otkad postoji država.

Razlika umrlih i rođenih u 2020. iznosila je 20.721 osobu, a nema reakcije Vlade ni vladajućih niti medija, nikoga nije briga, kazala je Vučemilović upozorivši da ćemo tim tempom u 10 godina prirodnim putem izgubiti 200.000 stanovnika.