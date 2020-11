Dramatično u Gornjoj Austriji: Bolnice pucaju po šavovima, pacijente preuzima Bavarska

U Austriji bolnički kapaciteti, posebice oni u intenzivnoj njezi sve više „stenju“ pod najezdom novozaraženih. U petak ih je u samo 24 sata bilo 6.668. Najviše u Gornjoj Austriji (1.301) i Beču (1.280). Slijede Donja Austrija (950), Štajerska (924), Tirol (690), Koruška (486), Vorarlberg (417), Salzburg (410) i Gradišće (210). U austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji koja se već danima ne miče s vrha ljestvice s rekordnim brojem novih slučajeva zaraze koronavirusom, stanje je dramatično: čak 88,7 kreveta u intenzivnoj njezi već je zauzeto Covid-19 pacijentima.

Pokrajinski poglavar Thomas Stelzer zatražio je pomoć susjedne njemačke savezne pokrajine Bavarske u zbrinjavanju bolničkih pacijenata, što je Bavarska prihvatila, što je Stelzer i potvrdio austrijskim medijima. U Tirolu je također dramatično: čak 90 posto kreveta u intenzivnoj njezi već je popunjeno Covid-19 pacijentima. Beč i Donja Austrija, dvije najveće austrijske pokrajine užurbano rade na proširenju svojih bolničkih kapaciteta, posebice u jedinicama intenzivne njege, kako bi spriječile njihovo „pucanje po šavovima“.

Problem je, kako pišu mediji, da novozaraženi od prije dva tjedna, a bilo je izuzetno mnogo, tek sada s komplikacijama dolaze u intenzivnu njegu. I to s rastućom tendencijom. Za rasterećenje intenzivne njege i bolnica tjedni prosjek novozaraženih trebao bi pasti ispod dnevnih 2.000 novih slučajeva Covid-19 zaraze. Ta situacija nije još na vidiku. Naprotiv! Danas je u Austriji zabilježeno novih 6.668 slučajeva zaraze i trenutačno 76.644 aktivno korona bolesnih. Hospitalizirano ih je 4.629, uključujući 687 pacijenata u intenzivnoj njezi. Ono što posebno zabrinjava Austrijance je velika smrtnost posljednjih dana i tjedana.

U petak je u protekla 24 sata umrlo čak 108 korona oboljelih. To je već drugi put u nekoliko dana da je broj smrtnih slučajeva u jednom danu bio iznad 100. Prema podacima Ministarstva zdravlja u petak, koronavirus je do sada u Austriji odnio ukupno 2.224 ljudskih života, 237.627 osoba je oboljelo od koronavirusa, a 156.483 osobe je ozdravilo od ove opake bolesti. Do sada je u 8,9 milijunskoj Austriji ukupno testirano 2.820.796 ljudi. Mali tračak nade u dramatičnoj epidemiološkoj situaciji u ovoj alpskoj zemlji u petak budi podatak da je prosječni broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u proteklih sedam dana prvi put nakon dva tjedna pao ispod 500.