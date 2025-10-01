Dramatična poruka Europi nakon ruskih provokacija: 'Ovo je vjerojatno samo početak'

Danska premijerka Mette Frederiksen pozvala je NATO da intenzivira svoje mjere protiv ruskog hibridnog rata, koji, kako kaže, predstavlja "samo početak" strategije usmjerene na podjelu i destabilizaciju Europe. U intervjuu za Financial Times, Frederiksen je istaknula potrebu za dubljim razgovorima unutar zapadnog obrambenog saveza kako bi se odgovorilo na sve učestalije neprijateljske postupke Moskve, uključujući kršenja zračnog prostora, sabotaže i kibernetičke napade. "Moramo biti vrlo otvoreni oko činjenice da je ovo vjerojatno samo početak", rekla je Frederiksen. "Trebamo da svi Europljani shvate što je u pitanju. Kada se pojave dronovi, kibernetički napadi ili sabotaže, cilj je podijeliti nas", dodala je.

Nedavni incidenti u Danskoj, gdje su dronovi nepoznatog podrijetla uzrokovali zatvaranje glavne zračne luke i nekoliko regionalnih, kao i njihovo uočavanje iznad vojnih lokacija, dodatno su podigli uzbunu. Ovi događaji dolaze nakon višestrukih kršenja zračnog prostora NATO saveznika od strane Rusije ovog mjeseca, uključujući letove zrakoplova s posadom i bespilotnih letjelica. Posebno značajan bio je incident iznad Poljske, gdje su NATO-ovi borbeni zrakoplovi oborili ruske dronove. Kao odgovor, NATO je održao dva hitna sastanka, osudio „neodgovorne postupke“ Moskve i pokrenuo misiju „Eastern Sentry“. Ova vojna patrolna misija u istočnoj Europi uključuje dodatne zračne i kopnene sustave zemalja poput Danske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke.

Prema zapadnim obavještajnim službama, Rusija stoji iza niza sabotaža protekle godine, uključujući podmetanje požara, rezanje podmorskih kabela i kibernetičke napade u zemljama poput Njemačke, Poljske, baltičkih država i Ujedinjenog Kraljevstva. Frederiksen je naglasila da povećana potrošnja na opremu za borbu protiv dronova i kibernetičku obranu neće biti dovoljna za borbu protiv hibridnog rata. "Ideja hibridnog rata je ugroziti nas, podijeliti nas, destabilizirati nas. Dronovi jedan dan, kibernetički napadi sljedeći, sabotaže treći. Ovo se neće riješiti samo jačanjem sposobnosti", upozorila je. Danska, koja ovog tjedna ugošćuje dva summita usmjerena na sigurnost Europe i podršku Ukrajini, najavila je hitnu nabavu novih sustava za borbu protiv dronova nakon što nije uspjela otkriti ili neutralizirati prijetnje.

Na summitu EU-a, čelnici će raspravljati o prijedlozima za ubrzavanje ulaganja u protuzračnu obranu, uključujući koncept 'zida od dronova' za zemlje koje graniče s Rusijom ili Ukrajinom. Očekuje se široki konsenzus, a formalno odobrenje predviđeno je za sljedeći summit u Bruxellesu kasnije ovog mjeseca. Dužnosnici EU-a rade na rješavanju zabrinutosti zapadnih i južnih članica da bi takva ulaganja prvenstveno koristila istočnoj i sjevernoj Europi, tražeći načine za uravnoteženje koristi za sve članice. Osim ruske prijetnje, Danska se suočava s pritiscima svog saveznika, SAD-a, čiji je predsjednik Donald Trump više puta izrazio interes za preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, ne isključujući mogućnost upotrebe sile. Frederiksen je izrazila ponos na način na koji je Grenland upravljao ovom situacijom te naglasila važnost suradnje s drugim arktičkim zemljama, isključujući Rusiju, kako bi se osigurala sigurnost regije.