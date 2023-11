Talačka kriza u zračnoj luci u Hamburgu: Uletio s autom na pistu, drži dijete kao taoca; Policija: 'Pregovaramo'

Zgrade terminala zračne luke u Hamburgu i nekoliko zrakoplova evakuirani su nakon što se naoružani muškarac s djetetom u automobilu dovezao na pistu, rekla je glasnogovornica zračne luke za dpa u subotu navečer. Policija je cijelu noć pregovarala s muškarcem i to na turskom.

Muškarac drži svoju kći (4) u autu i želi s njom u Tursku avionom, javlja Bild, dodajući da se doznaje da je u pozadini svega navodno spor oko skrbništva.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema informacijama Bilda, on se ispred Terminala 1 vozio u Audiju bez tablica. Prvo se zaletio, ali nekoliko minuta kasnije automobilom je probio barijeru. Dovezao se izravno do aviona i zaustavio se pokraj putničkog zrakoplova Turkish Airlinesa.

8:22 - Bild javlja kako je Thomas Gerbert, glasnogovornik federalne policije, ustvrdio i da je muškarac iz auta izbacio dvije zapaljene boce poput Molotovljevih koktela. Audi je parkirao točno ispred aviona.

7:37 - Policija je cijelu noć pregovarala s ocem, a u 6.40 sati izvijestila je: “Stanje je i dalje statično”, odnosno nepromijenjeno. Zračna luka je od tada zatvorena, a prvi nedjeljni letovi su otkazani, javlja Bild.

Update 06:40 Uhr



Der Einsatz dauert an.

Unsere Verhandlungsgruppe hat Kontakt zur Person im PKW.

Die Lage ist weiterhin statisch.@hamburgairport#Hamburg #HamburgAirport — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 5, 2023

7:30 - Na mjestu događaja i dalje su jake policijske snage, s jedinicama raspoređenim u blizini vozila. Prema policiji, situacija i dalje nije razriješena.

U početku se govorilo da s njim ima dvoje djece, no to nije potvrđeno. Policija je izvijestila: “Želi razgovarati s nama i mi to u početku ocjenjujemo vrlo pozitivnim.”Letovi se obustavljaju na neodređeno vrijeme! Zračna luka Hamburg napisala je obavijest na X-u (bivši Twitter) u nedjelju rano ujutro. Zračna luka očekuje otkazivanja i kašnjenja tijekom dana.

+++UPDATE 5:45 Uhr+++

Der Polizei-Einsatz am Hamburger Flugplan dauert weiter an. Der Flugbetrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt. Die Polizei bittet alle Passagiere und Abholende, NICHT zum Flughafen zu kommen. Die Zufahrten sind weiträumig abgesperrt. pic.twitter.com/3TvptqecZZ — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) November 5, 2023

Prema saveznoj policiji, naoružani muškarac je svojim vozilom probio aerodromsku ogradu oko 20 sati i dovezao se na stajalište zračne luke. Imao je pištolj i već je dvaput pucao u zrak, rekao je glasnogovornik policije Thomas Gerbert. Muškarčeva supruga prethodno je kontaktirala policiju zbog moguće otmice djeteta, rekao je glasnogovornik.

U listopadu su vlasti zatvorile istu zračnu luku zbog prijetnje napadom na letu iz Teherana za Hamburg.

U srpnju su klimatski aktivisti iz skupine Last Generation satima paralizirali zračnu luku. Letačke operacije morale su biti obustavljene na nekoliko sati iz sigurnosnih razloga. Pogođene su bile tisuće putnika, uključujući mnoge obitelji s djecom.