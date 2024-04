DP drži ključeve nove vlade i ima dvije opcije. Konačno se javio i Pupovac: Trpimo velike pritiske

U izbornoj noći nije bilo vremena, a ni konkretnog razloga za slavlje. Iako je HDZ njihov relativni pobjednik, izbori su rezultirali i teškom pregovaračkom pozicijom za Andreja Plenkovića . Zavladao je muk na svim frontovima, u tijeku su pregovori puno kompleksniji nego oni koji su se odigrali 2015. godine, kada je ključno bilo kome će se prikloniti Most; HDZ-ovoj ili SDP-ovoj koaliciji. Sada će “rat” za 76 mandata biti puno kompleksniji.

Foteljaši neće opstati

Telefoni među stranačkim namjesnicima su užareni, ali konkretnih dogovora i poruka za javnost još nema. Tko će i kako sastaviti novu Vladu, pitanje je o kojem se pregovara otkako su izašli prvi rezultati, a kako možemo čuti od upućenih, sastančilo se i ranije. Spominju se tako i razne kombinacije i imena, većinom iz redova Domovinskog pokreta i HDZ-a, dok iz slavonskih izvora oko DP-a plasiraju teze da bi se stranka mogla odreći onih s kojima bi Plenkoviću suradnja bila pomalo ponižavajuća. Sve su to kalkulacije i teze bez potvrde. Stanje se mijenja iz sata u sat, a dojam je da Ustavni sud svojom jučerašnjom odlukom nije znatnije utjecao na trgovinu i pregovore koji su, doznajemo, često prljavi, u skladu s brzopoteznom i bezsadržajnom kampanjom.

Kao jedan od ključnih ljudi za sastavljanje nove Vlade mogao bi figurirati Mario Radić , mastermind i ključni čovjek Domovinskog pokreta, koji je za Večernji list otkrio da u klubu očekuju nove članove.

– U kampanji je svašta rečeno, ne možemo sa SDSS-om, kao niti s Možemo koji je franšiza nastala iz nekog Zelenog instituta te s novcem druge države – kazao je Radić. Na pitanje gdje je Mislav Kolakušić i računaju li uopće na njega, kazao je: – Kolakušić je osebujan čovjek, on nije od priče i tko zna što će biti, imat ćemo svoje granice. Ne javlja se na telefon. No želim najaviti te očekujem da će naš klub imati više zastupnika. Nije to pretrčavanje. Neki ljudi koji ne mogu stvoriti klubove mogli bi doći k nama – najavio je, ali unatoč inzistiranju na tome da otkrije više o potencijalnim ‘’preletačima’’ u DP, ostao je suzdržan.

Preokret je također jučer ponudio Mostov Nikola Grmoja , kada je izjavio kako je predsjednik DP-a ostavio otvorena vrata za pregovore oko antiHDZovske parlamentarne većine, iako se Radić s time prije nije slagao, kao što se ne slaže nijedan kontingent njihovih glasača. Neki od njih i suradnju s HDZ-om smatraju prijevarom. Je li raskol u trećoj najjačoj političkoj opciji u zemlji sve izgledniji? Iz izvora najbližih vrhu stranke doznajemo da se to vjerojatno neće dogoditi. Uvjeravaju nas da su novi izbori izglednija opcija od raspada DP-a, iako se od stranke neki pojedinci već distanciraju, nezadovoljni svojim pozicijama na izbornim listama. Radić za Večernji decidirano govori da foteljaši neće opstati u stranci koju zanima ideološki okvir. Grmoja im poručuje:

– Sjetimo se što je Plenković o njima govorio uoči izbora, što je govorio o Penavi. Sjetimo se što je sam Domovinski pokret govorio o Plenkoviću, nazivao ga je veleizdajnikom, imali su jumbo plakat gdje kao Plenković sa SDSS-om slavi pad Vukovara, to su jako teške optužbe i nadam se da sada nakon svega neće otrčati u Plenkovićev zagrljaj i pokazati da je istina sve što sam tvrdio uoči izbora – rekao je Grmoja. Radić i Penava na pozive nisu odgovarali, no oštru reakciju dao je glavni tajnik DP-a Josip Dabro, rekavši medijima da koalicija s Mostom ne dolazi u obzir.

– Uporno je Most odbijao suradnju koja bi nam zajedno donijela 30 mandata. No Domovinski pokret uključiva je stranka. Razgovarat ćemo u idućem razdoblju sigurno i s Mostom. Osim toga, Domovinski pokret je na izborima dobio 14 zastupnika pa zašto onda i mi ne bismo mogli predložiti mandatara – kazao nam je Dabro.

Detaljnije idućeg tjedna

Milorad Pupovac, koji je dosad bio pobočnik vladajućih, odnosno Andreja Plenkovića, prometnuo se u figuru koja je najveći prijepor za dogovor DP-a i HDZ-a. Iako je za medije od prekjučer nedostupan, uspjeli smo stupiti u kontakt s frontmenom SDSS-a. Kazao je da trenutačno nije sklon dubokim analizama, ali je otkrio da trpi velike pritiske.

– Odluku donijeli nismo, ali pred nama je vrijeme u kojem ćemo sagledati opcije i ponude te iznijeti ono što su bitne politike za našu bazu – kazao je Pupovac koji idući tjedan dolazi u studio Večernjeg lista, gdje će puno detaljnije govoriti o kampanji i rezultatima, odnosno budućnosti koja je pred njegovom strankom, dosad lojalnoj HDZ-u i partnerima.