Doris Pack: Previše je reći da je Hrvatska među 15 najrazvijenijih zemalja, Plenković nije to mislio

Gošća ovotjednog Intervjua tjedna Media servisa bila je ugledna njemačka političarka i bivša zastupnica Europskog parlamenta Doris Pack. U razgovoru s Andreom Marić komentirala je brojne aktualne teme kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, od inflacije, borbe protiv korupcije, energetske krize do ruske agresije na Ukrajinu. Pack je u Zagreb stigla na obilježavanje prvog Dana Sveučilišta VERN’ povodom dodjele prvog počasnog doktorata. Odlukom Senata VERN'a počasni doktorat ide gospođi Pack zbog toga što od 2001. godine prati VERN’, dajući mu dragocjene savjete i podršku u rastu i razvoju, a odigrala je i nemjerljivu ulogu pri stvaranju međunarodnog ugleda Hrvatske.

''Već 20 godina pomno pratim što se događa na VERN'u jer je to bila poslovna škola, a sada je Sveučilište i uvijek mi je bilo blizu srca pa su me pitali prihvaćam li počasni doktorat i prihvatila sam''. Budući da dugi niz godina prati zbivanja u Hrvatskoj, od neovisnosti do danas, upitali smo gđu. Pack da nam prokomentira učestale izjave premijera Andreja Plenkovića da je Hrvatska danas u društvu 15 najrazvijenijih zemalja.''Ne smije ga se pogrešno shvaćati jer bi bilo previše reći da je Hrvatska među 15 najrazvijenijih. Mislim da govori o EU i da se odnosi na 15 zemalja koje su članica EU-a, NATO-a, Schengena i europodručja''.

Hrvatska se bori s visokom stopom inflacije, porastom cijena, energetskom krizom, a Pack ističe da se s istim problemom suočava cijela Europa. Istaknula je da se u Njemačkoj brojne tvornice, ali i građani trude štedjeti što je moguće više na struji i plinu. ''Malo smo se bojali zimskog razdoblja, ali zima nije bila tako teška i sve smo preživjeli. Međutim, ideja štednje energenata je nešto što svi trebamo imati na umu, ne samo u Njemačkoj nego i ovdje. I jako sam sretna što vi imate LNG terminal na Krku i čestitam vašoj zemlji jer od toga će imati koristi cijela regija''. Osvrnula se i na veliki problem u Hrvatskoj - korupciju. ''Korupcija je kao rak i moramo se protiv nje boriti od najnižih do viših razina'', istaknula je. ''Čim uočite korupciju morate djelovati da je iskorijenite, ali to nije moguće postići u potpunosti. Naravno i u Njemačkoj postoji korupcija, ali naš pravosudni sustav stvarno reagira i mislim da se tim ljudima mora suditi. Vidim da i u Hrvatskoj pravosudni sustav funkcionira dobro. Vidim da su osumnjičeni neki ministri, ali vjerujte mi da to nije samo na toj razini, nego na svim razinama. Gdje god postoji mogućnost za počinjenje koruptivnih djela, tu postoji i korupcija''.

Prvi rat koji je Pack doživjela na terenu bio je Domovinski rat u Hrvatskoj. Na upit je li moguće uspoređivati rusku agresiju na Ukrajinu s agresijom koju je Srbija počinila nad Hrvatskom, odgovorila je. ''Ne mislim da se previše može uspoređivati, ali mislim da su pozadine slične. Rusija želi obnoviti SSSR i uništiti ukrajinsku naciju. U radnim 90-ima i Srbi su to isto htjeli napraviti, da zadrže Jugoslaviju, odnosno teritorij, i htjeli su stvoriti veliku Srbiju''. Pritom je izrazila žaljenje što Hrvatska 90-ih nije dobila pomoć i podršku međunarodne zajednice kao Ukrajina danas. Što se tiče pomoći koju nudi NATO i EU, Pack kaže da se uvijek može bolje i više, ali napominje... ''Mislim da je sjajno što se dogodilo jer sam siguran da Putin nije vjerovao da će EU ostati zajedno. On je sigurno ostao zatečen kad je vidio da samo u ovom trenutku svi na strani Ukrajine, svi smo ujedinjeni. Sve dosadašnje odluke Europskog parlamenta, Komisije ili Vijeća mislim da su bile na mjestu, i ako se može napraviti više ja sam za to, a mislim da će i Europski parlament biti''.

Osvrnula se i na to što u Hrvatskom saboru nije usvojena odluka o sudjelovanju u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini - EUMAM. ''Bilo me sram jer je Hrvatska sama toliko propatila i nije dobila pomoć, pa se pitam zašto ne mogu shvatiti da trebaju pomoći na sve načine i dati ukrajinskih snagama mogućnost da im se pomaže izvan njihove zemlje i educira. Bilo me je sram jer nisam mogla očekivati da bi Hrvati mogli biti protiv i jasno mi je da premijer Plenković takvom odlukom nije bio zadovoljan''. Tvrdi da obrazloženje oporbe da se na taj način direktno uplićemo u rat protiv Rusije ne drži vodu, a ne slaže se ni da možemo govoriti o trećem svjetskom ratu. Komentirala je i izjavu kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji stiže u posjet Moskvi, da Kina pridonosi miru u Ukrajini. ''Ne mislim da je Kina mirotvorac, jako su dobri prijatelji s Rusijom, ali vidim da ih ne podržavaju izravno i sretna sam što je to tako. Ali trebali bismo pokušati biti u dobrim kontaktima i s Kinom jer su veliki igrač u regiji i trebamo obratiti pažnju što ovdje rade. Oni nisu zainteresirani kao Rusija raditi probleme u EU, ali imaju vlastite interese poput puta svile''.

Međunarodni kazneni sud u Den Haagu je izdao uhidbeni naloga za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Koliko je realno očekivati da bi Putin doista mogao pred sud i da će odgovarati za počinjene ratne zločine na ukrajinskom tlu? Pack kaže da se na ovaj način ograničava njegovo putovanje u zemlje potpisnice jer bi kročenjem na njihovo tlo bio uhićen. "Bilo bi to za njega opasno, ali u ovom trenutku Putin neće napuštati Rusiju. Odlazi na Krim ili u Mariupolj. To nije pitanje u ovom trenutku, ali je veliki signal koji Zapad šalje da ga smatramo odgovornim.'' Za kraj je komentirala koliko bi još rat mogao potrajati i možemo li uskoro očekivati mirno rješenje rusko-ukrajinskog sukoba. ''Nisam prorok, ne znam što se događa. Ali mislim da će još potrajati jer Putin nije dobio ono što je želio i teško mu je izaći iz ove situacije. Mislim da je potrebno vrijeme, ali ne znam koliko dugo i bojim se jer Rusi neprestano napadaju i ne samo napadaju već i uništavaju državu''.

