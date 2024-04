Dorčec i Jung iskazivali kako su za Mafalanija u Lepoglavi primali piratske DVD-ove

Iako se Robert - Teodor Šepak na optuženičkoj klupi našao jer ga USKOK tereti da je kao zaposlenik Kaznionice u Lepoglavi, zlorabio položaj i ovlasti, omogućivši da u kaznionicu, uđu nedozvoljeni predmeti, poput piratskih DVD-a s glazbom i filmovima, na jučerašnjem ročištu na zagrebačkom Županijskom sudu više se raspravljao o primjerenosti onog što je bilo na tim piratskim DVD-ima i autorskom pravu na njih, no o meritumu optužnice. Saslušana su četiri svjedoka: dvojica zaposlenika i dvojica osuđenika, a Šepakovu obranu zanimale su razne stvari poput razlike između originalnih i piratskih DVD-a, načina pregleda zatvoreničke pošte, kontrole i nadzora zatvorenika, imaju li zatvorenici pravo u ćeliji držati Stari zavjet, jesu li taj Satri zavjet čitali.... Neka od tih pitanja sudaca Vjeran Blažeković je zabranjivao, smatrajući da nemaju veze s meritumom postupka....

Šepak je ostao jedini od petero prvobitnih optuženika koji sjedi na optuženičkoj klupi. Kolega mu Marijan Končevski, priznao je krivnju i prije početka suđenja te se nagodio s USKOK-om i osuđen je, a ostalo troje optuženika - Amir Mafalani, njegova majka Branka Mafalani i Armend Musliu, krivnju su priznali na početku suđenja, no izabrali su se braniti šutnjom. Prema optužnici, Branka Mafalani je svome sinu te Armendu Musliu u Lepoglavu slala pakete s piratskim filmovima i glazbom, a da se to ilegalno unese u Kaznionicu, omogućili su joj djelatnici Kaznionice Marjan Končevski i Robert - Teodor Šepak. Amir Mafalani služi kaznu zbog svoje uloge u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića, a Musliu zbog otmice i ubojstva Jure Bajde. Šepak se tereti da je pošiljke s zabranjenim DVD-ima na kojima su bili snimljeni filmovi, koncerti i pornići, a koje mu je slala Branka Mafalani, dostavljao Mafalaniju i Musliu. Za to nije dobivao nikakvu naknadu, nego je to, po svemu sudeći, činio iz usluge.

Dostava tih paketa išla je i preko još dvojice zatvorenika, Dražena Dorčeca (51) i Dragana Junga (42). Oba su osuđena na po 40 godina zatvora; Dorčec zato što je 2006. pri pljački Fine u Đurđevcu ubio zaštitara, a Jung jer je do svoje 23. godine dva puta ubio, prvi put 2001., a drugi put 2005. Njih su dvojica jučer dovedena iz Lepoglave, kako bi svjedočili, jer su prema optužnici primali pakete s piratskim DVD-ovim za Mafalanija. Obojica su kazala da se zbog protoka vremena više ne sjećaju svega, no da ostaju kod iskaza koji su dali u istrazi, pa su im ti iskazi pročitani. Njih su dvojica u inkriminirano vrijeme bili zatvorski cimeri, a zanimljivo je i da su im iskazi dosta slični, a svode se u principu na to da im je prišao Mafalani i pitao ih bi li za njega primali neku poštu.

- S Draganom Jungom sam dijelio ćeliju, a u proljeće 2021. me Mafalani pitao bi li za njega primao pakete i pošiljke u kojima su bili DVD-i s filmovima. Pristao sam, a on mi je davao da pogledam te filmove. Kada su pošiljke dolazile, neke su bile otvorene, a neke zatvorene, a tu poštu sam dobivao od svog referenta Šepaka. Ne znam zašto ih je on pustio, a Mafalaniju sam ih davao na šetnji. Jedini privilegiji mi je bio što sam ih mogao pogledati, a na njima nije bilo neprimjerenog sadržaja, tipa pornografije ili pedofilije. To su bili samo filmovi i serije - kazao je Dorčec, kada je ispitan u istrazi u veljači 2022.

Pretragom njegove ćelije je nađeno 46 legalnih i 18 ilegalnih DVD-a, a on je kazao da su neki bili njegovi, a neki od Mafalanija. Dorčec je zbog nedozvoljenih stvari koji su nađeni u ćeliji i stegovno procesuirana, a kada ga je Šepak pitao smatra li da je zbog tih ilegalnih DVD-ova ugrozio sigurnost kaznionice, odgovorio je niječno. Odgovarajući na pitanja, kazao je da sa Šepakom nikada nije govorio ni o Mafalaniju ni o DVD-ima, da su DVD-i bili stavljeni u novine i časopise, te da nije primijetio da se Šepak drugačije ponašao kada bi mu predao pošiljku, a on u njoj kasnije našao DVD koji je proslijedio Mafalaniju.

Jung je priču s primanjem DVD-a opisao na isti način, s tim da je kazao da je na tim pošiljkama pisalo da mu ih šalje otac.

- Tek kada bi pogledao unutra, znao bih je li ona za mene ili Mafalanija. Mafalanija nisam pitao zašto preko mene prima pošiljke, jer sam u zatvoru naučio ne postavljati suvišna pitanja - iskazivao je Jung. I on je kazao da se ni Mafalani ni DVD-i nisu spominjali u razgovorima koje je vodio sa Šepakom. On je do sada od svoje kazne odslužio 20, a Dorčec 17 i pol godina.