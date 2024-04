Domovinski pokret: Narod je potvrdio da smo najjača stranka iza plave i crvene

Tamburaši su se u glavnoj dvorani izbornog stožera Domovinskog pokreta, smještenog u zagrebačkom hotelu International, pojavili u roku od dvije minute nakon što su stigli prvi izborni rezultati koji su DP-u dali 14 mandata. Prvo gromoglasan pljesak, uzvici oduševljenja, a onda pjesma. Oni hrabriji su i zaplesali.

Kada su nakon idućeg "osvježenja" rezultata koje je stiglo oko pola sata kasnije pali na 13 mandata, to praktički nikome nije pokvarilo raspoloženje. Živa glazba "udarala" je gotovo punih sat vremena, atmosfera u stožeru veselija nego na nekim svadbama. Zanimljivo, u stožeru stranke koja ima negativan stav prema uvozu stranih radnika hranu i piće su posluživali – strani radnici iz Nepala, Filipina...

– Naravno da razumijem svoje kolege koji zapošljavaju strane radnike, ali ja to ne činim. Mi ćemo se protiv toga boriti, ali nismo mi ti koji ćemo to osuđivati. Naravno da nije nikakav problem što strani radnici ovdje poslužuju – kratko je prokomentirao Mario Radić, zamjenik predsjednika DP-a. Kako je večer odmicala, sve su jasnije, barem ako je suditi po razgovoru s prominentnim članovima stranke, postajale dvije stvari.

– Sve je odlično. Domovinski pokret treća je snaga u Republici Hrvatskoj. Mi to znamo već više od godinu dana. Nažalost, ankete nam nikad nisu bile sklone, spuštale su nas čak na peto mjesto. Ali sada vidimo što je narod rekao – kazao je Stipo Mlinarić Ćipe, ali ne samo on. Razgovore su s tim kako je DP treća najjača, ali od medija redovito podcjenjivana politička snaga, započinjali praktički svi – Stjepo Bartulica, Slaven Dobrović, Igor Peternel, Davor Dretar Drele, Krešimir Čabaj... Druga bi bila, što su neki doslovno, a neki parafrazirano izgovarali: "sa SDSS-om ni mrtvi".

A potom je malo iza 23 sata, u trenutku kad je DP bio na 12 mandata i nakon otprilike tri četvrtine prebrojenih glasova, na scenu uz Thompsonovu pjesmu "Lijepa li si" stupio predsjednik stranke Ivan Penava i u prve dvije rečenice rekao ono što su drugi članovi govorili ostatak večeri.

– S punim pravom i punom sigurnošću mogu reći da je Domovinski pokret treća najjača politička stranka u Hrvatskoj. Sutra ćemo sjesti i razgovarati, nakon što danas malo proslavimo. Ipak, ono što mogu reći je da ostajemo čvrsto pri onim stvarima koje smo i do sada komunicirali, a to je da sa SDSS-om nećemo niti u jednoj varijanti niti pod kakvim uvjetima. Jednako tako, moram reći, s obzirom na to da se u eteru spominju mnoge teze, da mi s Možemo! ne možemo i nećemo – kazao je te potom nastavio govoriti kako je zadovoljan svima onima koji su izašli na izbore i dali svoj glas, pa makar i prekrižili listić ili na njemu nacrtali "smajlića", a zatim i uputio prijekor svima onima koji su mogli izaći i dati svoj glas, ali to nisu učinili.

– Mi smo sve vrijeme komunicirali kako ne pripadamo nijednom političkom brdu, a u biti su to, da se tako izrazim, dva krila iste ptice. Trudimo se nositi i nosit ćemo epitet najjače stranke iza plave i crvene – kazao je te otišao s pozornice uz stihove pjesme Prljavog kazališta "Lupi petama". Igrom slučaja, ni pet minuta nakon toga stigli su novi rezultati – nakon 80% prebrojenih glasova ispalo je da su DP i Most izjednačeni s po 11 mandata i da su i jedna i druga stranka "najjača treća opcija".

Pitanje za milijun dolara koje je do kraja ostalo neodgovoreno je – hoće li DP s HDZ-om? Jedinstvenog stava nema jer, reklo bi se, koliko ljudi toliko i odgovora. – Najavljivali smo dvoznamenkasti broj mandata i, po svemu sudeći, tako je. Kampanja je bila kratka, dosta nezahvalna za nas. Mnogi su nas napadali, ali mislim da su na kraju dana birači trezveno odlučivali koga žele. Mislim da Hrvatskoj treba jedna konzervativna autentična opcija i to DP jest. Naši glavni stavovi iz programa su, čini se, došli do birača koji su to nagradili – kazao je Stjepo Bartulica. Upitan o potencijalnim postizbornim koalicijama odgovorio je: "Često u hrvatskoj politici pojedinci otežavaju moguću suradnju umjesto da je olakšavaju. To svakako vrijedi i za Plenkovića koji će morati opravdavati neke stvari koje je govorio o nama, a koje svakako nisu na mjestu i smatram da je pretjerao. Možda se pokaje zbog toga pa ćemo vidjeti u kojem će to smjeru ići".

Na upit znači li to da on ipak smatra da tu ima mjesta za suradnju ako se Andrej Plenković pospe pepelom, Bartulica je odgovorio: "Osobno, uvijek se vodim razumom, ne strastima. Prema tome, imat ćemo ozbiljne razgovore ovih dana". Ta izjava bi dala naslutiti da je on, za razliku od nekih stranačkih kolega, ipak spreman na priču o suradnji s HDZ-om.

Mislav Kolakušić je, s druge strane, potpuno suprotnog stava. Na upit o postizbornoj koaliciji rezolutno je odgovorio da "potencijalna koalicija s HDZ-om apsolutno ne dolazi u obzir jer bi to bila prijevara birača. Barem je tako što se tiče nas iz Prava i pravde, znači nula posto šanse za koaliranje". Na upit jesu li spremni na koaliciju s HDZ-om unatoč grubim riječima premijera Plenkovića prema nekim članovima DP-a, Slaven Dobrović odgovorio je kako šanse za razgovor postoje. – Kampanja je jedno, izreknu se i neke stvari koje se ne misle. Sada treba mirne glave i srca, kada sva statistika bude definirana, sjesti i razgovarati – poručio je.

Stipo Mlinarić bez sekunde zastajkivanja ponavljao je kako oni nisu na prodaju. – Ne zanimaju nas fotelje i ministarska mjesta, nego razgovori o tome tko će vratiti mlade, otišlo ih je 400.000. Ali ne da ih se vraća onom mjerom HDZ-a od 200.000 kuna jer smo vidjeli da je to totalno promašeno. Trebamo razmišljati i pregovarati kako ćemo mladima dati da ostanu u Hrvatskoj, kako da dođu do svoje nekretnine. Tko će to napraviti ako ih mi ne prisilimo na to? Da ih pustimo i samo pokupimo fotelje, oni bi dalje po svom, a to se neće dogoditi dok se nas nešto pita, a očito će nas se pitati. Neću sad nabrajati sve reforme na kojima inzistiramo, ali onaj koji neće biti spreman na njih i tako se žrtvovati za narod, a ne samo gledati svoju stolicu, s nama neće. Ako nitko nije spreman, uz koaliranje s dvije najveće stranke, postoji i treća opcija, idemo na nove izbore za 60 dana – odlučan je bio Mlinarić.

