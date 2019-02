'Dolazim iz HDZ-a i njihova potpora mi je bitna. Ja nisam osoba koja mijenja strane'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala je kako joj je važna potpora HDZ-a iako još nije potvrdila ide li ponovno u utrku za Pantovčak.

– Ja dolazim iz HDZ-a i meni je potpora HDZ-a bitna. Cijenim to, to je moje uvjerenje od rane mladosti, to je uvjerenje koje sam njegovala tijekom svog studija, kroz našu borbu za neovisnost. I ponovno, uz dužno poštovanje prema svim političkim opcijama u Hrvatskoj, ja sam osoba koja ne mijenja strane i ne volim one koji ih mijenjaju – rekla je ona u intervjuu za Media servis u povodu 4. godišnjice prisege za predsjednicu Republike.

Kaže kako ni prijašnji kandidati nisu prerano otkrivali kandidaturu.

– Ova dužnost je iznimna, iznimna čast, ali je iznimna odgovornost, golema odgovornost. Ja sam prije svega majka. Majka, Hrvatica, vjernica, građanka Republike Hrvatske i, naravno, građanka Europske unije, i doista želim razmotriti što je to čime ja mogu pridonijeti, što je to što možemo zajedno učiniti kako bismo Hrvatsku poveli u bolji život za sve – kaže ona.

Govoreći o planovima, istaknula je da želi završiti projekt Pantovčak, otvaranje šume građanima i ostvarivanje uštede od 15 posto kao primjer drugima.

– I želim da se to provede sada, u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Smanjila sam broj djelatnika, smanjila sam broj dužnosnika, otprilike s 23 na 10 u ovome trenutku. Time želim nastaviti dokazivati da nije bitna količina, nije bitna veličina, bitna je supstancija, bitan je rad, u skladu s onim što uvijek govorim: Hrvatska nije mala zemlja – kaže ona.

Komentirala je i Zakon o pobačaju.

– Za mene život počinje od trenutka začeća do prirodne smrti. Međutim, isto tako podržavam život u svakom pogledu, uključujući i život žene i pravo na izbor. Mislim da se zabranom pobačaja ne mogu riješiti problemi koje imamo – smatra predsjednica Grabar-Kitarović.

>> Kolinda Grabar-Kitarović pleše s navijačima