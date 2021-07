Dodik zaprijetio političkom pobunom, Izetbegović: Srpski političari morati prihvatiti realnost

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je u nedjelju kako je uvjeren da će srpski političari odustati od prijetnji odcjepljenjem i prihvatiti istinu o ratnim zbivanjima, kao i da HDZ BiH neće uspjeti blokirati izbore iduće godine ako se ne promijene izborna pravila.

U intervjuu za sarajevski portal Faktor blizak SDA čelnik vladajuće bošnjačke stranke u BiH kazao je kako pojačana nervoza među srpskim političarima zbog odluke visokog predstavnika Valentina Inzka da nametne zakon o zabrani nijekanja ratnih zločina može potrajati još mjesec do dva, a nakon toga će uslijediti njihovo suočavanje s realnošću.

"Srpski političari morati prihvatiti realnost", kazao je Izetbegović dodajući kako je nedopustivo nijekati presude međunarodnih sudova i veličati ratne zločince što će ubuduće, sukladno Inzkovoj odluci, biti kažnjivo i zatvorom do pet godina.

Poručio je i kako vlasti Republike Srpske nemaju pravo provoditi aparthejd u tom entitetu kako je okvalificirao odnos prema malobrojnim Bošnjacima i Hrvatima koji tamo još žive a uskraćuju im se elementarna prava.

Kazao je kako valja biti oprezan u tumačenju stvarnih nakana predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji javno šalje pomirljive poruke ali zato dopušta njemu bliskim političarima poput člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i srbijanskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina da nastave s prijetećim i zapaljivim izjavama.

"Sasvim sigurno Vulin bez njegove (Vučićeve) suglasnosti ne bi smio kazati da će vojska Srbije štititi Srbe ma gdje živjeli, dakle ignorirajući teritorijalni integritet i granice", kazao je Izetbegović.

Dodik je pak tijekom dana zaprijetio "političkom pobunom".

"Nećemo dizati nikakvu revoluciju, ni oružane pobune, ali ćemo sigurno podignuti političku pobunu koja će ići dotle da bi se pokazalo da BiH nikako ne može funkcionirati", kazao je Dodik srbijanskoj TV Pink. Pojasnio je kako kani predložiti da RS otkaže svoju suglasnost za uspostavu jedinstvenih oružanih snaga na razini BiH ali i kako će "gurati" ideju o odcjepljenju RS od BiH jer misli da je upravo sada vrijeme za to. Najavio je i kako neće priznati novog visokog predstavnika Christiana Schmidta kada on narednog tjedna dođe u BiH preuzeti tu dužnost.

Komentirajući dolazak njemačkog političara Schmidta na dužnost novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Izetbegović je pak kazao kako vjeruje da on neko vrijeme neće koristiti široke ovlasti koje mu stoje na raspolaganju jer će ih "čuvati za neke teške situacije i krize". Schmidta je opisao kao principijelnog i odlučnog političara kojemu u prilog ide novu odlučnost država-članica Vijeća za provedbu mira (PIC) pa misli kako će novi visoki predstavnik stoga biti u prilici nametnuti svoj autoritet bez posezanja za "dramatičnim" mjerama.

Čelnik SDA smatra da će na tom tragu biti riješeni i prijepori oko promjena izbornog zakona u BiH, uključujući najavu iz HDZ BiH da će oni izbore 2022. godine bojkotirati ne postigne li se dogovor o ovom pitanju.

"Izbora će morati biti. Ne vjerujem da će se HDZ usuditi da, nakon protuustavne i protuzakonite blokade procesa u Federaciji BiH u kojoj nas drži skoro tri godine, pokuša praviti opstrukciju izbornog procesa i blokirati čitavu državu. Bilo bi to previše. Pretežak je to teret, mogao bi slomiti kralježnicu svakome tko ga pokuša preuzeti", kazao je Izetbegović dodajući kako se predsjednik HDZ BiH Dragan Čović unatoč prijetnjama u to neće smjeti upustiti.

Izetbegović je odlučno odbacio mogućnost prihvaćanja HDZ-ova prijedloga da se za potrebe izbora članova Predsjedništva BiH s područja Federacije uspostave tri ad hoc izborna područja te je pojasnio kako će SDA pristati samo na rješenje kojim se ukidaju etničke odrednice koje su sada po ustavu obvezne uz kandidate za državni vrh odnosno na takve preinake koje će osigurati ravnoteži građanskih i nacionalnih prava.