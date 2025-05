Dobre vijesti za one u BiH koji imaju hrvatsku mirovinu: Od 1. srpnja moguće povećanje, evo tko ima pravo

Trenutno pravo na dodatni mirovinski staž temeljem majčinstva u Hrvatskoj ostvaruju samo žene koje su se umirovile nakon 1. siječnja 2019., i to u trajanju od šest mjeseci za svako dijete. S novom mirovinskom reformom koja stupa na snagu 1. srpnja, to će pravo biti prošireno na 12 mjeseci po djetetu, ali isključivo za one koje se tek budu umirovile.

Zbog toga se stvara neravnopravnost među trima skupinama umirovljenica – one koje su otišle u mirovinu prije 2019. ostaju bez dodatnog staža, žene koje su se umirovile nakon tog datuma imaju pravo na šest mjeseci, dok će buduće umirovljenice moći ostvariti puni godinu dana dodatnog staža po djetetu.

Ipak, i sada postoji način da se dodatni staž ostvari – umirovljenici koji su zaposleni na pola radnog vremena mogu nakon dvije godine takvog rada dobiti dodatnu godinu mirovinskog staža. Taj se staž tada može uključiti u novi izračun mirovine, koji bi mogao rezultirati višim iznosom, prenosi Poslovni dnevnik.

Na tu je mogućnost ukazao i Sindikat umirovljenika Hrvatske. U jednom slučaju, žena koja je ostvarila pravo na mirovinu 2018. godine, a ima troje djece, pokušala je 2020. tražiti dodatni staž temeljem izmjena Zakona iz 2019., no odbijena je jer se nije umirovila nakon promjena. Budući da od 2021. radi pola radnog vremena, nakon četiri godine imat će dvije godine dodatnog staža, što joj sada omogućuje da pri novom izračunu mirovine ostvari dodatni staž od šest mjeseci po djetetu. To se ne temelji izravno na zakonu, već na internim smjernicama HZMO-a koje omogućuju uključivanje roditeljskog staža pri ponovnom obračunu.

U pripremi je i novi Zakon o mirovinskom osiguranju, s planiranim stupanjem na snagu 1. srpnja. Predviđa se proširenje prava na 12 mjeseci dodatnog staža po djetetu, no ostaje nejasno hoće li se ta mogućnost moći primijeniti i prilikom ponovnih izračuna za one koji su već u mirovini.