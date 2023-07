Dobit će do 160 eura: Od petka na račune djela umirovljenika sjeda jednokratna pomoć

Nešto više od 49 tisuća umirovljenika koji žive u Hrvatskoj te uz hrvatsku primaju i dio inozemne mirovine od petka mogu očekivati novčanu pomoć države za ublažavanje posljedica rasta troškova života. Država je dosad više puta pomagala umirovljenicima da prebrode inflacijsku krizu, a u posljednjim isplatama novčana se pomoć kretala od 60 eura za ljude koji imaju 470 do 610 eura mirovine do najviše 160 eura za ljude čije su mirovine manje od 260 eura. Isti kriterij za iznos mirovine i visinu novčane pomoći primijenjen je i na približno 617 tisuća "čistih" hrvatskih umirovljenika kojima je pomoć zadnji put isplaćena krajem travnja. Umirovljenici sa stranom mirovinom sad su došli na red za isplatu jer su morali dostaviti podatke o visini inozemnog dijela mirovine, nakon čega je HZMO taj iznos pribrojio hrvatskoj mirovini.

Pokazalo se da pravo na isplatu ima točno 49.241 umirovljenik s kombiniranom hrvatskom i stranom mirovinom, među kojima će najveći broj, oko 19 tisuća, dobiti 80 eura pomoći jer im je zbrojeno mirovina od 330 do 470 eura. Oko 8000 umirovljenika živi sa skromnim mirovinama do 260 eura te će od države dobiti 160 eura. Ljudi s mirovinom od 260 do 330 eura dobivaju 120 eura.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje navodi da je za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima dosad isplaćeno 303 milijuna eura, odnosno 2,3 milijarde kuna. Bez ikakve dodatne pomoći ostali su umirovljenici čije su mirovine veće od 610 eura. Prvi put bi na jesen jednokratnu novčanu pomoć mogli dobiti i umirovljenici koji su cijelu mirovinu zaradili u inozemstvu, uglavnom na području bivše Jugoslavije, a najmanje tri mjeseca žive u Hrvatskoj. Ne zna se koliko je takvih osoba, no svi su oni pozvani da do kraja osmog mjeseca dostave potvrdu iz banke o iznosu mirovine za travanj, te broj svog računa na koji će im, najvjerojatnije u listopadu, sjesti pomoć ako im je inozemna mirovina ispod 610 eura.

Hrvatska ima milijun i 226.667 korisnika mirovina, a tek svaki drugi među njima dobio je takozvani inflacijski bonus. )