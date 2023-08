Dobio pet kazni u jednom danu jer je snimljen u brzoj vožnji na istom mjestu

I to je moguće! Pet prekršajnih kazni zbog prekomjerne brzine u jednom je danu sutkinja Dragica Grujić iz Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Poreču, izrekla Puljaninu Goranu K. (54). Ukupan iznos kazni je 1000 eura, te još 150 eura za troškove pet postupaka. Presude su sve iste, kopirane s nužnim izmjenama. Goran K. upravljao je vozilom člana obitelji koji je policiji dostavio njegove podatke.

Nije teško pretpostaviti, vozilo kojim je upravljao Goran K. snimljeno je u kolovozu 2020. u pet različitih dana (četiri uzastopna) u mjestu Kardumi policijskim uređajem Cordon M2. I to u noćnim satima. Na tom je dijelu ceste ograničenje brzine 50 km/sat, a uređajem je utvrđeno da je on vozio od 93 do 107 km/sat, ali mu je tolerirana 10-postotna sigurnosna razlika. Snimljen je četiri uzastopna dana, te još jedan dan u razmaku od 11 dana. Valjda se nije i tih dana vozio tom cestom.

Ipak, nekima je i gore. Mario B. (29) iz Sesveta u jednom je postupku kod sesvetske sutkinje Ankice Crnjak zbog četiri prekršaja skupio četiri kazne od ukupno 2960 eura (22.302 kune). Iako nije vozio prebrzo, policija ga je u rujnu 2021. oko 19.30 sati zaustavila u zagrebačkoj Aleji mira kod groblja u Markovu polju te je ustanovila da je upravljao vozilom dok mu je vozačka bila oduzeta zbog skupljenih negativnih bodova, odbio je analizu krvi i urina, valjanost prometne dozvole istekla mu je gotovo šest mjeseci prije toga i još su utvrdili da godinu dana živi na neprijavljenoj adresi.

