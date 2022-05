Dobio četiri i pol godine jer je seksualno zlostavljao kćeri svoje izvanbračne supruge

Na jedinstvenu kaznu od četiri i pol godine zatvora nepravomoćno je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen 55-godišnjak iz središnje Hrvatske koji se teretio za seksualno zlostavljanje dvije djevojčice mlađe od 15 godina.

Prema optužnici, bio je i izvanbračnoj vezi s majkom djevojčica, a curice su živjele s ocem te su povremeno dolazile kod majke. Prilikom tih dolazaka, od 2019. do veljače 2021., 55-godišnjak je, kako se tereti, koristio prigode kada je s njima bio nasamo, kako bi stariju djevojčicu dirao po tijelu, skidao joj grudnjak i ljubio po grudima.

Jednom ju dok su bili na moru dirao i po spolovilu, a seksualno je uznemiravao i mlađu djevojčicu. Zlostavljanje je prekinuto kad je starija žrtva u veljači 2021. sve prijavila ocu i baki. Nakon toga je njezin otac kazneno prijavio 55-godišnjak pa je on uhićen i pritvoren.

Tijekom suđenja 55-godišnjak je u potpunosti poricao djela. Njegov branitelj je stariju djevojčicu pitao zašto sve što joj se događalo nije ranije prijavila.

- Majka mi nije vjerovala i nije me htjela slušati - odgovorila je djevojčica.

U obrazloženju nepravomoćne presude navedeno je da je 55-godišnjak bio u dobrim odnosima s djevojčicama te da nije utvrđeno da bi ga one lažno teretile. Iskaz starije djevojčice bio je jasan, detaljan i logičan. Bludne radnje nad njom vidjela je njezina sestra. Djevojčice su iskazivale kako se optuženi ponašao, kako su se osjećale i što su poduzele da se zaštite. Iskazi curica bili su suglasni s iskazima ostalih svjedoka.

Optuženiku je olakotnim cijenjena ranija neosuđivanost i to što ima zdravstvenih tegoba, a otegotnim što je curice seksualno zlostavljao dulje od dvije godine, i to djevojčice koje zbog nepodržavajućeg odnosa s majkom nisu bile zaštićene. Otegotnim je cijenjeno i to što je starija žrtva nakon onog što joj se dogodilo završila u psihološkom tretmanu.

