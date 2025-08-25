Djevojčica od 11 godina rodila kod kuće, očuh i majka završili u pritvoru: 'Nismo znali da je trudna'

U šokantnom i gotovo nevjerojatnom slučaju, majka i očuh iz američke savezne države Oklahome optuženi su za tešku zanemarivanje djeteta nakon što je njihova 11-godišnja kći rodila kod kuće. Dustin Walker (34) i Cherie Walker (33) optuženi su da nisu pružili nadzor niti medicinsku skrb svojoj kćeri kada je ranije ovog mjeseca donijela na svijet bebu, piše Unilad. Prema sudskim dokumentima, djevojčica je bila u 36. tjednu trudnoće, no lokalna tužiteljica Janet Hutson rekla je za KOTV da par nije imao pojma da je njihova kći trudna kada je 16. kolovoza rodila.

Sudski dokumenti otkrili su da djevojčica nije primila nikakvu prenatalnu skrb i da više od godinu dana nije posjetila liječnika ili bilo kojeg medicinskog stručnjaka. Nakon poroda kod kuće, djevojčica je prevezena u bolnicu.

Janet Hutson za KOTV je izjavila: "Bila sam užasnuta kada sam saznala da je riječ o 11-godišnjoj djevojčici koja je rodila. Nije imala medicinsku skrb, niti je bila netko s njom. Ovo dijete je traumatizirano. Prošla je kroz užasan pakao – netko ju je ne samo doveo u trudnoću, već je rodila kod kuće bez medicinske pomoći. Ovo će ostaviti trag za cijeli život." Tužiteljica je također istaknula moguće uvjete života djevojčice i njezine braće i sestara, napominjući da su možda školovani kod kuće umjesto u tradicionalnom obrazovnom sustavu. Djevojčica i njezina braća i sestre su uklonjeni iz obitelji.

Baka djevojčice, izjavila je za KJRH: "Nedavni događaji učinili su moju kćer i mog zeta čudovištima. Nitko u obitelji nije znao za trudnoću." Roditelji su trenutno u pritvoru s jamčevinom od 100.000 dolara, a tužiteljica je najavila da se očekuju dodatne optužbe: "Roditelji su trenutno u zatvoru. Oboje imaju jamčevinu od 100.000 dolara. Očekujem podizanje dodatnih optužbi i izmjenu informacije uskoro."

Unilad navodi kako će se roditelji pojaviti pred sudom 3. rujna. Dok se čeka rezultat DNK testa kako bi se utvrdilo tko je otac novorođenčeta, Hutson je podsjetila javnost kako prijaviti sumnju na zanemarivanje djece: "Želim da ljudi znaju da postoje resursi i da se mogu obratiti policiji, Ministarstvu za ljudske resurse ili uredu okružnog tužitelja kada primijete nešto što može biti zlostavljanje ili zanemarivanje."