Djelatnika Hitne nazvao otac stradale djevojčice: 'Bilo im je bar na tren lakše, jer su osjećali da nisu sami'

U nedjelju ujutro kod Daruvara 39-godišnjak se traktorom, na koji je bila prikvačena prikolica, kretao unatrag i pregazio 6-godišnju djevojčicu. Dijete je prevezeno u Opću županijsku bolnicu Pakrac, ali je tijekom vožnje, nažalost, preminulo zbog zadobivenih ozljeda. Tomislav Petrušić zaposlenik je hitne medicinske pomoći koji je tada bio na intervenciji, a danas je na svom Facebook profilu objavio kako je razgovarao s ocem stradale djevojčice. Osvrnuo se i na objavu koju je napisao dan nakon tragedije u kojoj je poručio kako se "raspao psihički i emocionalno" prvi put u 18 godina dugoj karijeri.

- Onaj dan dok sam pisao onu objavu o malenoj bio sam jadan i nabrijan. Riječi su iz mene izlazile samo tako. Sada se hladne glave trebam zahvaliti u ime oca stradale djevojčice ekipi iz Daruvarske hitne i našim kolegama u OHBP Pakrac koji su radili tog nedjeljnog jutra. Kad me je nazvao nepoznati broj, prvo što sam čuo bio je zvuk traktora. Otac je čovjek koji sa svojom obitelji obrađuje 300 hektara zemlje i ima 70 krava. Čovjek radi od jutra do mraka jer od toga žive. Kaže da mora nastaviti živjeti za svoja dva sina jer je on ostao bez svog oca sa 7 godina i to isto ne želi njima. Otac se zahvaljuje svima jer je večer nakon pokopa zajedno s obitelji čitao moju objavu i sve vaše komentare podrške. Bilo im je bar na tren lakše, jer su osjećali da nisu sami. Dogovorili smo se da ćemo ostati u kontaktu i uskoro sjesti zajedno i popiti pivo. Poznato je da nesreće spajaju ljude. Očito da i suze nekada nisu samo suze. Suosjećanje ne košta ništa, ali znači puno.

Za kraj bih još zaključio da mi hitnjaci nemamo beneficiju na radni staž kao druge žurne službe jer trenutno nemamo osobu koja bi se za nas zauzela i borila na višoj razini. Hitnjaci su danas zapostavljeni i zaboravljeni u zdr.sustavu, ali bez obzira na to rade svoj posao najbolje što mogu i znaju! Za ovu državu HITNA NIJE BITNA i ako čujete uskoro suprotno. Vjerujte mi LAŽU VAM, KAO I NAS !!, poručio je Petrušić.