Kupci ne vjeruju vlastitim očima koliko košta čokoladni Djed Božićnjak: 'Za ovo treba kredit'

Božić se bliži, a s njim i tradicionalni slatkiši u supermarketima. No ono što je nekad bio pristupačan užitak, sada mnogim obiteljima postaje luksuz. Korisnik Reddita u rujnu je na policama njemačkog supermarketa uočio čokoladne Djedove Božićnjake poznatog brenda – po cijeni od 8,75 eura za 200 grama, što znači gotovo 44 eura po kilogramu. Fotka je izazvala lavinu komentara.

„Sad možeš kao obitelj doslovno uzeti kredit za svetog Nikolu ili Božić”, napisao je jedan korisnik, dok drugi pozivaju na bojkot: „Jednostavno ne kupuj. Lako.” Dok neki pravdaju cijene rastom kakaa, drugi tvrde da su sirovine već jeftinije. „To je doslovno čista pljačka”, komentirao je jedan korisnik, pokazujući da visoke cijene čokolade i dalje izazivaju ljutnju.

Neki vide i pozitivnu stranu: „Iskreno, meni je ovo plus. U zadnje vrijeme jedem puno manje slatkog jer je jednostavno preskupo.” Drugi objašnjavaju da proizvođači još uvijek pokušavaju nadoknaditi troškove skupo kupljenog kakaa. Savjeti za potrošače su jasni – pričekati s kupnjom do nakon Božića ili se okrenuti jeftinijim, kvalitetnijim alternativama: „Prava stvar iz bio-trgovine je jeftinija,” obavještava Fenix.magazine.

Rasprava na Redditu pokazuje kako visoke cijene mijenjaju navike kupaca. „Vraćamo se na početak, kad si je samo elita mogla priuštiti čokoladu”, zaključuje jedan korisnik. Hoće li potrošači moći utjecati na cijene bojkotom, pokazat će nadolazeća božićna sezona.