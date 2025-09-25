Naši Portali
BOŽIĆNI UŽITAK ZA ELITU

Kupci ne vjeruju vlastitim očima koliko košta čokoladni Djed Božićnjak: 'Za ovo treba kredit'

25.09.2025.
u 20:44

Hoće li potrošači moći utjecati na cijene bojkotom, pokazat će nadolazeća božićna sezona.

Božić se bliži, a s njim i tradicionalni slatkiši u supermarketima. No ono što je nekad bio pristupačan užitak, sada mnogim obiteljima postaje luksuz. Korisnik Reddita u rujnu je na policama njemačkog supermarketa uočio čokoladne Djedove Božićnjake poznatog brenda – po cijeni od 8,75 eura za 200 grama, što znači gotovo 44 eura po kilogramu. Fotka je izazvala lavinu komentara.

„Sad možeš kao obitelj doslovno uzeti kredit za svetog Nikolu ili Božić”, napisao je jedan korisnik, dok drugi pozivaju na bojkot: „Jednostavno ne kupuj. Lako.” Dok neki pravdaju cijene rastom kakaa, drugi tvrde da su sirovine već jeftinije. „To je doslovno čista pljačka”, komentirao je jedan korisnik, pokazujući da visoke cijene čokolade i dalje izazivaju ljutnju.

Wo soll das noch hinführen ?! 😳
byu/Jules_81 inAbzocke

Neki vide i pozitivnu stranu: „Iskreno, meni je ovo plus. U zadnje vrijeme jedem puno manje slatkog jer je jednostavno preskupo.” Drugi objašnjavaju da proizvođači još uvijek pokušavaju nadoknaditi troškove skupo kupljenog kakaa. Savjeti za potrošače su jasni – pričekati s kupnjom do nakon Božića ili se okrenuti jeftinijim, kvalitetnijim alternativama: „Prava stvar iz bio-trgovine je jeftinija,” obavještava Fenix.magazine.

Rasprava na Redditu pokazuje kako visoke cijene mijenjaju navike kupaca. „Vraćamo se na početak, kad si je samo elita mogla priuštiti čokoladu”, zaključuje jedan korisnik. Hoće li potrošači moći utjecati na cijene bojkotom, pokazat će nadolazeća božićna sezona.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
21:19 25.09.2025.

Koliko će tek biti svinjetina kada AP-ove giljotine obezglave slavoniju.

Avatar Bljesak•Oluja
Bljesak•Oluja
22:00 25.09.2025.

Svako poskupljenje slatkiša me veseli. Nezdravi šećeri i masnoće. Kakao je u tim bezočno skupim djedovima Bezočnjacima u tragovima. To su izuzetno nezdrave šećerne "figurice" omotane glupavim papirom.

Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
22:22 25.09.2025.

Kad oljuštiš omot lmaš šta vidjeti - deformirani šećerni humanoid.

