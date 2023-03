Dječaku Teu koji boluje od rijetke bolesti agencija Pixsell ponudila suradnju, javio mu se i Nikon...

Teo Petr, 12-godišnji dječak iz Daruvara, posljednjih dana živi možda i najljepše dane svog života. Naime, nakon što je Mojportal.hr objavio priču o njemu i doista rijetkoj bolesti koja ga prati od rođenja, Teu se svakodnevno događaju lijepe stvari i slobodno se može reći da posljednjih dana živi kao u nekom lijepom snu. Teo i njegov brat Leon (8) su vjerojatno jedini u Hrvatskoj koji boluju od rijetkog poremećaja metabolizma zbog kojeg im tijelo ne može obraditi masnoće. Zbog te je bolesti Teo dosad četiri puta umro i četiri puta su ga uspjeli vratiti u život.

Zbog te se bolesti do 6. godine hranio na sondu, a prehrana je posebna priča u njegovom životu.

Naime, Teo mora jesti točno određenu količinu hrane u točno određeno vrijeme s točno određenim sastojcima. Ako poremeti taj ritam, organizam mu se može naći u velikom problemu. Zbog toga što u tijelo ne smije unositi masnoće (osim u minimalnim količinama), Teo brzo ostaje bez energije i brzo se umara. On se, zapravo, ne smije umarati jer mu i umor može napraviti ozbiljne probleme. Naime, u tom se slučaju pokrene mehanizam organizma s kojim se masnoće pretvaraju u energiju, a budući da ih Teo nema, organizam počne uništavati sam sebe. Zbog toga nije smio ništa trenirati, u školi je oslobođen tjelesnog.

Situacija s bolešću stvarala mu je i socijalne probleme jer se nije mogao igrati kao što se i ostala djeca igraju, ponovno zbog problema umaranja. Nije mogao ništa trenirati, a dugo nije išao i na rođendane jer se na rođendanima djeca igraju - dakle, umaraju - a to je za njega bio prevelik rizik. Kada je malo narastao, roditelji Dino i Sanja odlučili su da će ići na rođendane.

No, Teo kroz život ide sa smiješkom, nosi se sa svojom situacijom bolje nego mnogi odrasli s benignim bolestima. I da, sa sobom stalno nosi polovni fotoaparat Nikon. Teo se, naime, zaljubio u fotografiju kada je imao 8 godina i otad neprestano snima svijet i život oko sebe. I ništa ga ne ispunjava kao to. Dakle, nakon što je objavljena njegova priča mnogi su se ljudi aktivirali kako bi mu pomogli. Na dar je od jednog Daruvarčanina, koji je htio ostati anoniman, dobio tronožni stativ za fotoaparat. Također je, kada smo razgovarali s njim o planovima, rekao da mora kupiti jedan objektiv marke Sigma. naravno, javio se još jedan čovjek koji također želi biti anoniman koji mu ga je odlučio kupiti. Njegove roditelje kontaktirali su mnogi dobri ljudi iz cijele Hrvatske koji su nudili svoje polovne fotoaparate Teu na dar, ako mu odgovaraju. No, na tome su se roditelji ljubazno zahvalili jer Teu trebao točno određena oprema koja mora biti kompatibilna s onim što sada koristi, inače je neupotrebljiva.

Roditelje je također kontaktiralo hrvatsko predstavništvo Nikona iz kojega su roditelje zamolili da Teo napravi popis opreme koja mu je potrebna te su poručili da će, nakon što dobiju popis, vidjeti što mu mogu dati s velikim popustom, a što mu mogu darovati.

Javili su se i iz foto agencije Pixsell, koja posluje u sklopu izdavačke kuće Styria (Večernji list, 24sata...). Oni su spremni Teu omogućiti potrebne edukacije te su mu spremni ponuditi i suradnju, dakle da postane fotoreporter Pixsella što znači da bi se njegove fotografije objavljivale u cijeloj Hrvatskoj, pa čak i u svijetu.

Javili su se i članovi Fotokluba Zagreb koji su također ponudili pomoć Teu, potom su zvali iz Vinkovaca i pozvali Tea na izložbu koja će se održati za dva tjedna.

Teo je na dar dobio i originalni dres Dinama, kluba za kojeg navija. Dres s brojem 5 kojeg je nosio Ademi. Andrijana Vinković, Daruvarčanka koja u centru ima cvjećarnicu, pokrenula je akciju prikupljanja novca za Tea kako bi mu se mogla kupiti oprema koja je inače jako skupa jer je s foto opremom uvijek takva situacija - skupa je kao sam vrag ako se želiš ozbiljno baviti fotografijom. Teu bi, recimo, za sve ono što njemu treba bi potreban iznos od nekih 60.000 kuna. Za uplate su zvali ljudi sa svih strana svijeta, doslovno od Kanade do Australije.

No, dobra je vijest da je donacijama prikupljeno gotovo pola tog iznosa. Zbog toga još jednom ponavljamo broj računa.

ESTE & STEIERMÄRKISCHE BANK

TEO PETR

HR7424020063104323743

Opis plaćanja: "Donacija za Tea za foto opremu"

NAPOMENA: Ako će vam tražiti poziv na broj prilikom uplate upišite u model 99 i onda ne morate upisivati poziv na broj

Kada se prikupi novac, objavit ćemo koliki je iznos prikupljen, a potom ćemo - takav je dogovor s roditeljima - zaključiti akciju s objavom kupljene opreme i iznosom utrošenih sredstava kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja da je novac nenamjenski potrošen, ističu s Mojportal.hr.