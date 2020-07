Dječak koji se ozlijedio na Bačvicama stavljen u stanje 'umjetne kome'

Kupanje na splitskim Bačvicama završilo je s teškim posljedicama za 15-godišnjaka koji dolazi iz mjesta u okolici Splita. On je u padu slomio vratni kralježak, te je stavljen u stanje 'umjetne kome'.

Podsjećamo, on je odlučio skočiti na glavu u more s betoniranog dijela obale ispred noćnog kluba na plaži gdje je dubina mora od metar do najviše metar i pol. Udario je u dno, slomio jedan vratni kralježak i ostao bez svijesti.

U pomoć mu je priskočio obližnji kupač koji je okrenuo dječaka jer je do tada plutao glavom prema dnu mora. Pozvana je hitna pomoć, a 15-godišnjak je trenutno smješten na Jedinicu intenzivnog liječenja za djecu (JILD) KBC-a Split.

Kako piše Jutarnji list, zdravstveno stanje je ozbiljno, priključen je na respirator i stavljen u stanje "umjetne kome". Kakve će biti posljedice na dječaka, znat će se za 24 do 48 sati.