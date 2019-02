Dječak (9) s Krka u bolnici nakon napada vršnjaka: 'Pedagoginja mi nije vjerovala'

Dječak (9) završio je u bolnici te je cijelu noć bio na infuziji nakon sukoba s drugim učenikom trećeg razreda u Omišlju na Krku.

Navodno ovo nije prvi sukob među dvojicom dječaka, ali njihove razmirice dosad su ostajale na naguravanju i vrijeđanju, javljaju Vijesti.hr. Hospitalizirani dječak tvrdi kako je znao da mu se sprema sačekuša, ali ga u školi navodno nisu ozbiljno shvatili.

Dječak koji je završio u bolnici prepričao je uz očev pristanak da je sukobu prethodilo vrijeđanje.

- I onda je rekao ako se ne bojiš dođi kod mene da te prebijem, ja sam počeo bježati od njega, sakrio se u grmlje, probao sam se sakrit u grmlje točnije, a onda je on mene počeo tući, onda sam ja njega morao gurnuti za samoobranu i onda me on lupio šakom u glavu i onda sam odustao i rekao napravi što hoćeš, lupi me, nema smisla da se tučem s njime, shvatio sam - rekao je dječak.

- Jednostavno bi me prebio, ja nisam za to, ne volim se tući, nisam tako odgojen - dodao je dječak, čija sestra blizanka zbog straha jutros nije htjela u školu.

- Što možemo dalje očekivati, ne znam koji je korak, ispisati dijete, upisati ga u drugu školu da ima mira, mislim, zgroženi smo! Mislim, stvarno, ja apeliram na školu i na policiju da nešto poduzmu - rekao je Dalibor Starčević, otac ozlijeđenoga dječaka.

Nado Bukvić, šef traumatologije i ortopedije Dječje bolnice Kantrida, rekao je da je dječak imao napade panike te da su mu dali lijekove da se malo smiri. Imao je, kaže, i vrtoglavicu i glavobolje te je povraćao. Danas poslijepodne dječak je otpušten na kućnu njegu, ali uz preporuku strogog mirovanja.

Dječak je rekao da je prije nekoliko dana od prijatelja iz razreda saznao da ga vršnjak planira istući što je, kaže, prijavio školskoj pedagoginji, no ona mu je rekla da je to trač i glupost te da ne vjeruje u to. Ravnatelj OŠ Omišalj Žarko Žarković poručuje kako imaju nulti prag tolerancije na nasilje, a o incidentu je obavijestio nadređene.