Djeca seks gledaju sa 11,5 godina

U dobi od 11,5 godina dječaci danas u prosjeku gledaju seksualno eksplicitne sadržaje, koji izravno prikazuju spolne odnose i različite seksualne aktivnosti, a djevojčice to čine s 12,5 godina. Više od 80 posto tinejdžera koristi se mobitelima za pristup takvim sadržajima, a češće ih gledaju dečki. Preliminarni su to rezultati longitudinalnog istraživanja seksualizirane uporabe interneta u adolescenciji PROBIOPS-a i Agencije za elektroničke medije pod vodstvom prof. Aleksandra Štulhofera. Kao i u svijetu u kojem je to još više uzelo maha, i u nas tinejdžeri prakticiraju seksting odnosno šalju svoje erotizirane fotografije ili videosadržaje preko interneta. U kojoj je mjeri seksting raširen znat će se najesen kad istraživanje koje se provodi od 2015. u više navrata među zagrebačkim i riječkim srednjoškolcima bude gotovo. Zasad se zna da zagrebački tinejdžeri češće prakticiraju seksting od riječkih.

