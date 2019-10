Divjak: Moramo se izdignuti iznad različitih interesa, pa čak i stranačkih pozicija

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u ponedjeljak je u Medulinu, osvrnuvši se na štrajk u osnovnim i srednjim školama, novinarima izjavila kako je vrijeme da se "izdignemo iznad različitih interesa pa čak i stranačkih pozicija te da se jasno poruči da je obrazovanje prioritet".

"Vrijeme je da se izdignemo iznad različitih interesa pa čak i stranačkih pozicija i da jasno kažemo kako je obrazovanje prioritet, a učitelji ključni za kvalitetno obrazovanje. Idemo svi zajedno sjesti za za stol i vidjeti što možemo učiniti da oni budu primjereno pojačani za svoj rad", kazala je ministrica Divjak na svečanosti otvaranja nadogradnje Osnovne škole dr. Mate Demarina i školske sportske dvorane u Medulinu.

Dodala je kako je to u ovom trenutku najvažnije jer, kako je rekla, "ne smijemo dozvoliti da djeca budu taoci politike koja se sada ne može dogovoriti, u ovom finalu sa sindikatima, o tome što je izvedivo u sljedećih godinu dana u pogledu povećanja koeficijenta složenosti poslova za učitelje i nastavnike".

Ustvrdivši kako je pozitivna sama otvorenost Vlade za dijalog, ministrica je naglasila kako do njega ovaj tjedan sigurno mora doći.

Podsjetila je na to da su u pitanju dva prava - ustavom zajamčeno pravo na štrajk i pravo djece na kvalitetno obrazovanje. S obzirom na ta dva prava, moramo razmišljati o tome kako djeci dati pravo na obrazovanje i istovremeno realno sagledati kako ćemo ispuniti jasno artikuliran zahtjev da plaće učitelja i profesora ne smiju biti najmanje s obzirom na stručnu spremu, u odnosu na javne službe, rekla je Divjak istaknuvši da bez učitelja nema kvalitetnog obrazovanja.

"Stoga mi moramo napraviti sve, bez obzira na to kojoj stranci i političkoj opciji pripadali, da našoj djeci osiguramo kvalitetno obrazovanje jer to nam je jedina šansa za budućnosti i za razvoj", poručila je ministrica.

Na pitanje koliko dugo može sustav ovako funkcionirati, a da ne dođe u ozbiljne probleme, odgovorila je kako je to teško u ovom trenutku reći, premda je istina da se u cirkularnom štrajku posljedično gubi manje sati.

"To ne može ići u beskonačnost pogotovo jer mi imamo situaciju da je kurikulum zadan, ionako se mora i to gradivo i ti ishodi učenja postići. Sigurno će biti nadoknade, no treba raditi na tome da ova izvanredna situacija što prije završi kvalitetnim dogovorom", ustvrdila je Divjak dodavši kako nikakva zabrana štrajka ne dolazi u obzir jer, kako je rekla, "to ne bi bilo demokratski jer je pravo na štrajk ustavno zajamčeno ".

S druge strane, smatra, treba otvoriti dijalog i odgovoriti na najvažnije pitanje: zašto učitelji imaju baš najmanji koeficijent i koje je opravdanje za to.

Na pitanje kako komentira istup zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da "neće podržati Vladu ako ne ostvari koeficijent od 6,11 posto za učitelje", Divjak je odgovorila kako je dobro da je gradonačelnik shvatio koji je to okvir i zato je, kako je navela "važno imati konzistentnu politiku a ne populizam".

Na pitanje smatra li da je u cijeloj ovoj situaciji otežavajuća okolnost to što je ona predstavnica struke, a ne politike, ministrica Blaženka Divjak naglasila kako je to dobro u ovoj situaciji.

"Ja zagovaram jasne argumente i strateški plan koji kaže ne samo koji su nam ciljevi i deklarativni prioriteti, nego kako ćemo doći do toga. Ne možemo reći da nam je obrazovanje prioritet, da su nam djeca prioritet, to odlično zvuči, ali ako to ne popratimo konkretnim ulaganjima koji moraju svi razumjeti, mi kao društvo nemamo šanse", poručila je ministrica Divjak.

VIDEO Ministrica Divjak dala izjavu o propalim pregovorima sa sindikatima