Dirljivi oproštaj planinara od poginulog Marija: 'Bio je humanitarac zaraznog osmijeha i duša svake zabave'

Hrvatsko planinarsko društvo “Mosor” oprostilo se dirljivim riječima od svog člana i prijatelja, 38-godišnjeg Marija Boke, koji je tragično preminuo u lavini na planini Tosc u Julijskim Alpama . Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla cijelu planinarsku zajednicu.

“Tuga je odmah postala pregolema. Naš Marijo, momak toplog duha, koji se Društvu pridružio prije nekoliko godina, odmah je završio opću planinarsku školu i svojim radom postao punokrvni Mosoraš”, napisali su iz HPD-a “Mosor” u objavi na društvenim mrežama. Kako kažu, Marijo je bio “duša svake zabave i svakog izleta”, čovjek koji je osvajao sve svojom vedrinom, empatijom i iskrenim osmijehom. “Bio je momak kojem ništa nije bio problem. Kad bi trebalo prenositi materijal za obnovu Doma na Mosoru, njegov kombi je vozio non-stop”, prisjetili su se.

Marijo je, dodaju, volio sve oblike planinarenja, a svaki slobodan trenutak koristio je za edukacije i usavršavanje. Posebno je uživao u zimskim usponima te je osvojio brojne zahtjevne vrhove, i u Hrvatskoj i diljem Europe. “Volio je guštati u planini, u gradelavanju u planinarskim kućama, pogotovo u našoj Lugarnici na Mosoru, gdje je često dežurao.”

Uz strast prema planinama, Marijo je bio poznat i po svom velikom srcu i humanitarnom duhu. “Kada smo organizirali ‘O La La’ večere, u pet minuta je dogovorio da možemo koristiti cijelu restoransku kuhinju. O njemu bismo mogli napisati knjigu, toliko je predivnih uspomena ostavio za sobom.”

Planinari su poručili da je teško prihvatiti da ga više neće sresti na izletima ni čuti njegov zarazni smijeh. “Dragi Marijo, nismo bili spremni za tvoj prerani odlazak. Ništa neće moći zamijeniti tvoj osmijeh i zezanciju. Bit ćeš zauvijek u našim srcima. Vole te tvoji Mosoraši.” Posljednji ispraćaj Marija Boke bit će u subotu, 11. listopada, u 15 sati na mjesnom groblju sv. Jure u Ogorju Gornjem.