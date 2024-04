U jednoj kutiji pronašli više listića, nego su ih izdali: Evo gdje se sve ponavljaju izbori

Hrvatski birači birali su jučer saborske zastupnike koji će ih predstavljati iduće četiri godine. Biračka mjesta, kojih je u srijedu u Hrvatskoj bilo otvoreno više od 6.500, zatvorena su u 19 sati kada je završila i dvodnevna izborna šutnja za koje je bila zabranjena svaka promidžba. Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavljivalo je od sinoć privremene rezultate izbora, a danas u 14.30 sati, kako je objavio Slaven Hojski, član i glasnogovornik DIP-a, održavaju konferenciju za novinare u zgradi Hrvatskoga sabora.

- Rezultati su vam poznati, oni se odnose na uspjeh stranaka po broju mandata u Saboru, tako da ne bih o tome. Mi smo dosada zaista obavili ogroman posao u relativno kratko vrijeme jer smo svi imali kraći rok od očekivanog. Ukupno imamo 6.998 biračkih odbora, od toga je više od 5.644 u Hrvatskoj. Svaki sastav ima po deset ljudi. Primijetio sam da svi ljudi rade s velikim entuzijazmom, i većina njih ima vrlo veliko iskustvo, zbog toga se izborni proces odvijao na vrlo dobar način - poručio je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

Kazao je kako usporedbe o izlaznosti na prošlim parlamentarnim izborima ne bismo trebali uzimati toliko u obzir jer je 2020. bila proglašena pandemija zbog koje je izlaznost bila nešto manja. Trebali bismo težiti da rezultati o izlaznosti budu još bolji, poručio je Dobronić.

- Nadamo se da će se popraviti svijest birača. Smatra se da se izlaskom na biralište iskazuje briga za državu, to bismo mogli nazvati i oblikom patriotizma, no to se kod nas tako ne tumači. Rad koji je uložen u provedbu izbora je zaista velik, mnogi članovi samo unutar DIP-a su u zadnja 24 sata radili non-stop - komentirao je.

O tome što slijedi, Dobronić je poručio kako je najvažnije pratiti sve informacije koje DIP objavljuje. Uz to, stranke će imati i 48 sati za prigovor nakon konačne objave rezultata. Dobronić je poručio i kako su izbori prošli vrlo mirno, bilo je svega dvije prijave o remećenju javnog reda i mira, a samo je jedna prekršajna prijava bila podnesena.

- To je dobro da je tako bilo - komentirao je, pa se osvrnuo na predizbornu kampanju i kršenje izborne šutnje.

- Smatram da to nije toliko izlazilo iz okvira, ali je bilo iznenađujuće da su sami političari odstupili od dosadašnje prakse pa su prilikom izlaska na birališta pa su davali izjave koje su odudarale od prakse. To su možda previše komentirali, po prvi puta kod nas. Prekršena je izborna šutnja, nema sankcija ali ako smo stvorili ustaljenu praksu, onda je dobro da se to i dalje poštuje. Voljeli bismo da su i mediji malo više odigrali svoju ulogu - komentirao je.

Što se tiče problema s osobnim iskaznicama, Dobronić je poručio kako to nije u nadležnosti DIP-a, već MUP-a. Ipak, on smatra da u globalu ''nije bilo toliko problema da bi utjecali na rezultat izbora''.

- Neki su imali fizičku osobnu, a to nije bilo provedeno u sustavu. Međutim, to je vezano uz činjenicu da su zbog COVID-a pravila bila nešto drugačija. Došlo je do male sistemske pogreške - komentirao je.

U dvije izborne jedinice će se ponoviti izbori, i to na biračkim mjestima zbog utvrđenih nepravilnosti - u trećoj i petoj.

- Pronađeno je više glasačkih listića nego što ih je trebalo biti. Izbori će se ponoviti vrlo brzo - komentirao je pak potpredsjednik DIP-a.

- Mi smo omogućili svima koji žele ostvariti svoje biračko pravo da dobiju plavu potvrdu i izađu na birališta. Mi garantiramo da niti jedan hrvatski državljanin, koji je htio ostvariti svoje biračko pravo, nije bilo situacije da ga nije mogao ostvariti. Htjela se stvoriti kriza - rečeno je na konferenciji te istaknuto kako "4500 građana nije pogledalo svoju osobnu iskaznicu". .

Odaziv na izbore bio je velik, do 16.30 sati glasovalo je 50,60 posto birača, odnosno njih 1,6 milijuna, što je 450 tisuća birača više u odnosu na izbore u srpnju 2020. godine. Saborske zastupnike, njih 151, moglo je birati 3 milijuna i 773 tisuće birača, 127 tisuća manje nego prije četiri godine. S prebivalištem u Hrvatskoj bilo ih je 3 milijuna i 511 tisuća, bez prebivališta u njoj, aktivno registriranih 222.300 birača.

Osim u Hrvatskoj, zastupnici su birani i u 41 državi diljem svijeta, tamo su ih birali hrvatski birači bez prebivališta u Hrvatskoj, a imali su pravo izabrati tri od 151 zastupnika. Osam zastupnika, u posebnoj 12. izbornoj jedinici, birali su zastupnici nacionalnih manjina, tri srpske, po jednog mađarske i talijanske, zajedničkog češke i slovačke, zajedničkog pet manjina (albanska, bošnjačka, crnogorska, slovenska, makedonska) te zajedničkog 12 manjina (austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, turska, ukrajinska, vlaška i židovska).