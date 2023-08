DHMZ izdao upozorenje za dio Jadrana: Postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava

Vrijeme u Hrvatskoj danas će biti promjenljivo oblačno, na Jadranu uz dulja sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji uglavnom u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prema večeri prolazno i jači. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, na jugu prijepodne i sredinom dana prolazno jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 28 °C.

Riječka, splitska i dubrovačka regija pod žutim su Meteoalarmom. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Ostatak obale također je pod upozorenjem zbog jakih udara bure. Idući će dani u unutrašnjosti biti djelomice sunčani i od srijede topliji. Riječka, splitska i dubrovačka regija pod žutim su upozorenjem. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u priopćenju.

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji rijeke Save u gornjem toku su u opadanju, a u nizvodnom dijelu vodostaji rastu i slijedi njegovo zadržavanje na višim razinama tijekom sljedećih dana. Vodostaji rijeke Mure u uzvodnim dijelovima sliva susjednih država opadaju tako da će je smanjena količina dotoka koja se ulijeva u Dravu, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje Drave i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Današnja prognoza ukazuje na moguće obilnije oborine na području Dalmacije i njenog zaleđa koje mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Posebna pozornost je potrebna na opožarenim područjima jer su iznimno ranjiva na bujične poplave, izvijestili su iz DHMZ-a.

Ostatak obale također je u žutom zbog jake bure. Jaka, mjestimice vrlo jaka bura očekuje se u Velebitskom kanalu. "Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Prema prognozi DHMZ-a od utorka do četvrtka u će biti unutrašnjosti djelomice sunčano, no uz prolazno više oblaka uglavnom u srijedu i četvrtak lokalno može pasti poneki pljusak s grmljavinom. U utorak lokalno kratkotrajna magla. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura u utorak prijepodne slabjeti, potom će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadni vjetar, a noću i ujutro burin. Jutra će biti razmjerno svježa, dani topliji, osobito uz obalu.