Detalji ubojstva Hrvata u Njemačkoj: Stjepan mu je rekao da mu ne psuje majku, ovaj je izvadio nož i ubio ga

Ove subote u Omišu je pokopan 25-godišnji Stjepan Jerković kojeg je u noći 30. listopada u Münchenu ubio 22-godišnji K.P., Bošnjak podrijetlom iz Zenice.

Dario Radman, član obitelji preminulog mladića, je uz odobrenje Stjepanove obitelji za Fenix magazin otkrio što se točno dogodilo kobne večeri. Na ovaj su se potez, kaže, odlučili jer ih boli čitati neprovjerene informacije koje neki mediji (u BiH op.a.) prenose. Obitelj je detalje dobila od 18-godišnjeg Marija, Stjepanovog prijatelja koji je te večeri bio na igralištu te je ozlijeđen kada je pokušao zaustaviti ubojicu.

"Tu noć su se okupili mladići s kojima je Stjepan ponekad u parku igrao stolni tenis. Ubojica još nije bio među njima. Park u kojem se sve dogodilo je oko 50-ak metara od zgrade u kojoj je Stjepan živio s ocem i majkom" rekao je Radman, napominjući pritom da ubojica nije slučajno te večeri došao u park na Karl-Marx-Ringu.

"Nazvao ga je jedan od mladića koji je tu večer bio u društvu sa Stjepanom. Znači, tog mladića koji je kasnije ubio Stjepana, nije zvao Stjepanov prijatelj nego njegov poznanik. Zašto ga je pozvao, obitelj još ne zna" kaže. Obitelj, prema Radmanu, zna ime i prezime ubojice no pošto policija nije u javnost izašla s tim podacima, smiju reći samo inicijale K.P. te da se radi o Bošnjaku-muslimanu porijeklom iz Zenice.

Kada je K.P. došao u park, društvo je otišlo na obližnju benzinsku postaju po nekoliko boca pive. U jednom trenutku K.P. je, prema Radmanovu sinu Frani, ničim izazvan bacio bocu pred Stjepana, koji ga je mirno pitao zašto je to učinio. "Ovaj mu je nešto odgovorio, ali Marijo to nije čuo" dodao je Frane. Mladići su se počeli vraćati prema parku kada je Stjepan primijetio zaposlenika benzinske postaje kako čisti razbijeno staklo te je K.P.-u rekao "vidiš, sada čovjek mora čistiti iza nas".

Po povratku u park, K.P. je počeo vrijeđati Stjepana te mu je u jednom trenutku opsovao majku i spominjao obitelj. "Kada mu je opsovao majku, Stjepan ga je upozorio rekavši mu kako mu nitko ne smije vrijeđati roditelje. Tada je K.P. iznenada izvadio nož, prišao Stjepanu i ubo ga" ispričao je Frane. Kaže da zbog loše rasvjete u parku mladići nisu dobro vidjeli o čemu se radi te su mislili da je K.P. udario Stjepana šakom.

"Stjepan je pao svom prijatelju Mariju u krilo. Marijo je digao ruke prema K.P i vikao mu 'stani, stani'. Ali K.P. je i na njega nasrnuo nožem te mu gotovo odrezao prst" ispričali su članovi obitelji za Fenix magazin. Nakon toga, uplašeni mladići razbježali su se i Marija odvezli u bolnicu gdje su mu zašili prst. Po službenoj dužnosti bolnice, o incidentu je tada obaviještena i policija.

Dario Radman dodao je da vještačenjem nije utvrđeno koliko je dugo Stjepan umirao, no da su na mjestu zločina otkriveni tragovi koji ukazuju kako je Stjepan puzao nekoliko metara u pokušaju da dozove pomoć. Otkrio je i da je ono što najviše muči Marija i Stjepanovu obitelj činjenica "da je Stjepan bio na njihovom mjestu, da je netko drugi ranjen, nikad ga Stjepan ne bi ostavio samog. Zvao bi pomoć, policiju, hitnu…nekog bi zvao, ali ne bi nikoga ostavio u parku samog da umre".

"Ubojica je mesar, krupne građe. Kad je nožem ozlijedio i Marija, mladići su se vjerojatno uplašili i razbježali" rekao je Frane, napominjući kako to ne opravdava činjenicu da nisu pozvali hitnu pomoć. "Bez obzira na to što oni nisu bili Stjepanovi prijatelji, i potpuni neznanac bi trebao zvati pomoć kad vidi da se nekome nešto dogodilo", smatra on.

Stjepan nikad nije imao problema ni s kime, ističe obitelj. Nije bio u nikakvom sukobu, bio je sportaš kojeg su svi voljeli, radio je s ocem na građevini, a prije toga u BMW-u, imao je djevojku, ali tu večer se očito našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Njegovi roditelji preselit će se iz Njemačke u Omiš kako bi bili bliži sinovom grobu, a vratit će se na suđenje ubojici. Još ostaje vidjeti hoće li se suditi i ostalim mladićima zbog nepružanja pomoći.