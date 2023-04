Detalji nesreće na A1: Putnici uspjeli pobjeći prije nastanka požara, vozač (75) teže ozlijeđen

Šibensko-kninska policija obavila je očevid nakon teže nesreće do koje je došlo ovog četvrtka u jutarnjim satima na autocesti A1. Ranije smo pisali kako je do nesreće jednog vozila došlo između Skradina i Šibenika, a morali su intervenirati i policajci jer je došlo do požara na automobilu.

Policija tako navodi kako je do nesreće došlo oko 5,40 sati kada se vozač (75) izlaskom iz desnog zavoja nije držao trake već je skrenuo u zaustavnu traku, udario u ogradu pa se nekoliko puta okrenuo na zemlji. ''Nakon prevrtanja automobil se od udarca u kamenu stijenu odbio natrag na kolnik gdje je došlo do samozapaljenja i do dolaska vatrogasaca automobil je kompletno izgorio'', javila je policija.

Vozač i četvero putnika su izišli iz automobila prije nastanka požara, a liječničkom obradom u Općoj bolnici u Šibeniku vozaču su utvrđene teške tjelesne ozljede zbog čega je i zadržan na liječenju dok su 62-godišnjoj putnici konstatirane lakše tjelesne ozljede. Protiv vozača će biti podnesen Obvezni prekršajni nalog.

