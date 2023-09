Detalji tučnjave Zavadlava u zatvoru: Điđi mu je opalio pljusku, pretpostavlja se i zbog koga

Dean Majstorović, zvani Điđi navodno je inicirao okršaj sa Filipom Zavadlavom u zadarskom zatvoru početkom rujna. Kako piše Dalmatinski portal. Majstorović je Zavadlavu opalio pljusku te potom krenuo na njega. Zavadlav se branio. Sukob je rajao 10-ak sekundi, nakon čega su ih razdvojili pravodudni policajci.

Nitko nije teže ozlijeđen, a uprava zadarskog zatvorda pokrenula je protiv Majstorovića stegovni postupak. Još se ne zna kako će biti kažanjen, no prema pistanju Dalmatinskog portala, zasad nema informacija da će doći do premještaja u neki drugi zatvor. O incidentu je obaviješten i splitski Županijski sud. Još nisu dobili izvještaj o motivima napada, no pretpostavlja se da je Majstorović nasrnuo na Zavadlava zbog Jerka Malvasije, člana njegove organizacije osuđenog na šest godina zatvora, trenutno na izdržavanju zatvorske kazne u Lepoglavi zbog iznude.

Malvasija je, tvrdi Državno odvjetništvo, trebao biti četvrta Zvadlavova žrtva, no nije našao kod kuće.

Majstorović je u travnju drugi put nepravomoćno osuđen na 11 godina zatvora. Visoke kazne dobili su i ostali članovi njegove zločinačke organizacije zbog likvidacija, paleži lokale i planiranja šverca droge. Zavadlavu još traje drugo suđenje za trojstruko ubojstvo u splitskom Varošu. Toni Vukičević, njegov novi odvjetnik, koji ga zastupa po službenoj dužnosti, zatražio je odgodu da se stigne pripremiti za ročišta. On je slučaj preuzeo prije više od mjesec dana, no navodno nije uspio usuglasiti obranu sa Zavadlavom. Suđenje bi se trebalo nastaviti krajem rujna.

VIDEO Zavadlav se potukao u zatvoru