Despot o prisilnom umirovljenju: 'Razgovor s ministricom je bio arogantan, toksičan'

Dragan Despot, nacionalni prvak koji je tijekom bogate karijere osvojio mnoštvo nagrada, lani je navršio 65 godina zbog čega sada mora u prisilnu penziju. Tako je odlučilo Hrvatsko narodno kazalište, odnosno Ministarstvo kulture. Ovoj odluci Despot se posebno čudi jer su do sada, kaže, kolegama u njegovoj branši automatizmom produljivali radni staž.

Igra glavnu ulogu u tri predstave pa su sada dvije otkazane jer ga nema. Despot kaže da na plakatu u kazalištu piše da je glumac bolestan.

"Ja sam taj bolestan glumac tako da je situacija teško objašnjiva. Ona je čisto kafkijanska. Ne znam kako bih obrazložio slučaj. Nisam se uspio dogovoriti s Ministarstvom kulture za produljenje svog radnog staža zbog pandemije i navale mladih ljudi koji traže radno mjesto i uloge u HNK, to je bilo obrazloženje", kazao je Despot za RTL Direkt.

"Računao sam navršavajući 65. godina da trebam u penziju. Stariji kolege su automatizmom produljivali staž i to je trajalo po tri godine za vrijeme pandemije, po toj logici javio sam se HNK, matičnoj kući, koja je proslijedila zamolbu Ministarstvu kulture. Kako su odnosi između ministarstva moje uprave bili takvi da nisu komunicirali, bio sam prisiljen i nagovoren od uprave da sam komuniciram s ministricom na što sam komunicirao. Razgovor je bio arogantan, po meni toksičan, takav da sam jednostavno šutio i slušao, nisam razumio taj jezik. Osjetio sam taj sukob mene s nekim dehumaniziranim birokratizmom na koji nisam imao dogovor", ispričao je Despot.

Nakon trećeg poziva javila mu se ministrica i demonstrativno rekla da mu produžuje radni staž do Nove godine, tj. do isteka godine u kojoj navršava 65. godina.

"Meni je to produljeno silom prilika do kraja godine kao i ostalim radnicima u kulturi. Pomirio sam se da idem u penziju od 1.1.2022., nije mi produljeno 6 mjeseci jer da je išao bih za mjesec dana u mirovinu. Nakon toga je trebala slijediti suradnja s HNK, slijedili su dogovori s ravnateljem gdje mi je napomenuo da razmislim na koji način možemo nastaviti suradnju. U razgovoru s predstavnikom sindikata Rebićem saznao sam da ne postoji zakonska prepreka i da mogu potpisati ugovor na skraćeno radno vrijeme i potpisivanje honorara po predstavi, što mi je rekla i ministrica. Do razgovora s ravnateljem i upravom nije došlo neposredno prije predstave. Imao sam razgovor u petak, predstava je bila u ponedjeljak", kazao je.

Na pitanje je li mu netko ponudio ikoju opciju, kazao je da su mu dali da on odluči o tome.

"Tek sam kasnije saznao da je zakon o zabrani zapošljavanja ukinut, to nisam ni znao. Mogao sam, po meni, dobiti produljenje, ali nisam. Nisam si mogao objasniti zašto se ministrica ponašala prema meni na taj način ali i drugi velikani su odlazili na takve načine praćeni od kulturnih činovnika", kazao je.

Kazao je i da je alibi za sve pojava pandemije.

"Znam kolege koji su produljivali staž za vrijeme pandemije, nitko tad nije spominjao mlade ljude. Spominjemo mlade ljude kojima ugrožavam mjesto ostankom, ja im ne ugrožavam ostankom na skraćenom radnom vremenom i osim toga mladi čovjek ne može igrati ni očeve ni starce koje ja teško mogu igrati, ali igram ih", kazao je, pa dodao da se nada da će ministrica reagirati na obostrano zadovoljstvo.