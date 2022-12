Debeli minusi u dijelu zemlje, u Bednji čak -10 °C: Upaljen žuti alarm, očekuje se i snijeg

Vrijeme će danas biti pretežno oblačno, na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U gorju će popodne padati snijeg, ponegdje i u unutrašnjosti Dalmacije, no u noći će prelaziti u kišu koja se ledi u dodiru s tlom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U sjevernim kopnenim krajevima bit će uglavnom suho, prijepodne i uz sunčana razdoblja. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, u Slavoniji popodne i umjeren istočni. Na moru će puhati slaba i umjerena bura koja će u Dalmaciji okrenuti na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između -2 i 2, na moru od 6 do 11 °C.

Foto: DHMZ

Jutros u 6 sati, u pojedinim dijelovima zemlje zabilježeni su debeli minusi. Na postaji Zagreb Maksimir bilo je -4,7°C, u Krapini -7,2°C, u Otočcu -8,4°C, u Varaždinu -8,9°C, a na Zavižanu -9,2°C. U Bednji je pak u 7 ujutro izmjereno čak -10 stupnjeva Celzijevih.

Sutra će, kako prognozira DHMZ, biti promjenjivo i pretežno oblačno. Mjestimice na Jadranu i uz njega kiša, osobito u Dalmaciji gdje može lokalno biti i obilnija. U gorju ponegdje i susnježica ili slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati na hladnom tlu.

Vjetar će biti slab do umjeren južni, na Jadranu umjereno do jako jugo i umjeren sjeverozapadnjak najprije na sjevernom dijelu. Bit će manje hladno. Najniža temperatura na kopnu od -5 do 0, u gorju i viša, na moru uglavnom od 3 do 8 °C. Najviša temperatura od 1 do 4, na obali, otocima i u unutrašnjosti Dalmacije od 8 do 13 °C.

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za zagrebačku regiju zbog niskih temperatura, a za gospićku zbog mogućeg snijega i poledice. Za cijeli obalni dio izdano je upozorenje zbog snažnog vjetra koji će puhati.