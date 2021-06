Dario Juričan o uhićenjima u Zagrebu: 'Ovo je tek početak priče, meni fali tu Zagrebački holding'

Redatelj Dario Juričan komentirao je današnja uhićenja u Zagrebu te ustvrdio kako mu ona predstavljaju određenu satisfakciju, ali kako ne likuje.

- Kada nešto otkrijete i čekate akciju i sad zapravo čekate neki pravosudni epilog, ja se zezam da čekam 2035. Da li je ovo kraj neke priče, ovo je tek početak neke priče, bih ja rekao, kazao je u RTL Direktu te poručio kako smatra da je to afera Kokošari.

- Meni tu fale još nekakva lica. Ja mislim da ako gledate, tu je koncentrirano, išlo se na Milana Bandića pa onda što ćemo uloviti u tu mrežu. Meni fali tu Zagrebački holding, ima 20 podružnica i nitko mi ne može reći da tamo nema... To je ono leglo samo takvo. Ja bih, da sam sad na mjestu gradonačelnika Zagreba napravio prenamjenu one bolnice u blatu u jedan novi zatvor samo da se ima za ekipu iz Holdinga. Fali mi ekipa iz Zavoda za urbanizam..., naveo je.

VIDEO Uhićenja u Zagrebu: USKOK istražuje i neke suradnike pokojnog Milana Bandića te glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića

Kazao je kako Grad ne daje nikakve kućice, nego da Grad daje javni prostor. - Dobili ste kvadraturu i onda vi to nakrcate s kućicama i onda zapravo tu okrećete lovu. Onda, ako je Advent, onda što ste bliže trgu, veća je cijena. Evo vidite, naš veliki gospar Škoro, on je platio sto tisuća kuna plus PDV i bio je hajdemo reći među prvim tim kućicama. Nije isto jeste li u prvih pet ili u zadnjih pet. Ipak ste morali nazvati velikog tatu Bandića da vam on sredi da uđete u prvu ligu, rekao je Juričan.

Ustvrdio je da USKOK uvijek čeka završetak nekog velikog trenutka, primjerice izbora. Smatra kako je sad dobar trenutak da se ono "što smo skupljali tih godinu, dvije da sad dođe na naplatu". Također, vjeruje kako je Kazimir Bačić "nesretna žrtva pecanja USKOK-a".

- USKOK je pecao Bandića, a ulovili su Bačića, ali nije loš ulov. Koliko ja znam HRT nije imao nekakve direktne poslove s Bandićem tako da bih rekao da je ovo bilo jedno dobro pecanje USKOK-a, kazao je, a Anu Stavljenić-Rukavinu opisao kao tipičnu poslušnicu Milana Bandića.

- Ona je bila tu i bila je visoko rangirana u stranci i u skupštini je bila, mislim potpredsjednica, ako se ne varam u prošlom mandatu, tako da je bila jedna osoba od povjerenja. On je njoj davao neke sitne usluge, tvrdi Juričan.

Kaže kako ne sumnja da nova gradska vlast neće moći raspetljati mrežu ili hobotnicu. - Možda još uvijek ne vidimo te jasne rezultate zato što postoji ta ostavština Bandića koju živimo svaki dan, ali ja uopće ne sumnjam da će ova ekipa koja ima jedan apsolutni veliki moralni integritet, nema uopće sumnje da će oni dati sve od sebe, ustvrdio je Juričan.