Za jedan dio Hrvatske upaljen crveni meteoalarm: Očekuje se i olujna bura s vjetrovima do 130 km/h

U ostatku današnjeg dana vrijeme bi u većini zemlje trebalo ostati pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i uglavnom slabim vjetrom. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura koja će podno Velebita imati olujne udare, a poslijepodne će se okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu će biti između 8 i 12 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu 14 do 17.

Iz Centra za civilnu zaštitu upozoravaju kako je za područje Velebitskog kanala zbog vrlo jake, mjestimice olujne bure s udarima vjetra do 130 km/h izdano crveno upozorenje. Za područje Kvarnera i Kvarnerića na snazi je narančasto upozorenje zbog mogućih udara vjetra do 95 km/h.

Foto: DHMZ

Građanima se savjetuje da budu spremni na olujne brzine vjetra u kombinaciji s visokim valovima, a iz CCZ preporučuju da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije nego počnu puhati potencijalno opasni vjetrovi. Pretpostavlja se da više katamaranskih i trajektnih linija neće prometovati zbog visoke razine opasnosti.

Iz CCZ-a napominju da je prisutan rizik i od šete za obalnu infrastrukturu. Građane se potiče da izbjegavaju putovanja i boravak u blizini ugroženih obalnih područja, te da, ukoliko moraju putovati, prate informacije o prometu.

Sljedeći će tjedan započeti sličnim vremenskim prilikama. Bit će uglavnom sunčano uz umjerenu naoblaku, a ujutro je moguća i magla. Navečer se na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru očekuje jače naoblačenje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni, a na Jadranu jugo. U drugom dijelu dana vjetar na udare mjestimice jak. Jutarnja temperatura na kopnu mogla bi se spustiti do -3 stupnja Celzijeva, a na Jadranu će biti između 4 i 9 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 14 do 18 stupnjeva Celzijevih.

