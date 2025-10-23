Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
IZDAN NIZ UPOZORENJA

Pripremite se na pad temperatura i obilne kiše. Stiže i grmljavinsko nevrijeme, evo gdje će biti najgore

Foto: Pixsell, DHMZ
1/12
Autor
Dora Taslak
23.10.2025.
u 07:40

Idućih će dana biti promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša, u petak te u drugom dijelu nedjelje i pljuskovi praćeni grmljavinom

Vrijeme će danas biti promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu te vjetrovito. Kiša će većinom padati na Jadranu i uz njega, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj biti ponegdje obilna. Glavnina kiše stiže prema večeri i u noći kada lokalno može biti i nevremena. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju ponegdje i olujan. Na Jadranu jugo u jačanju na jako do olujno, a navečer će okretati na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 17 do 22, na krajnjem istoku i do 24 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). 

Za danas je izdan i niz upozorenja. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog kiše za gospićku i riječku regiju. "Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", upozorava DHMZ. 

Zbog grmljavinskog nevremena, žuti alarm na snazi je za kninsku, riječku i splitsku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom." Osim toga, izdano je i više upozorenja zbog vjetra. 

Idućih će dana biti promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša, u petak te u drugom dijelu nedjelje i pljuskovi praćeni grmljavinom, a u Dalmaciji i obilnijom oborinom. U subotu ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u petak u noći te ponovno poslijepodne prolazno će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren do jak, na udare olujan zapadni vjetar poslijepodne u petak će malo slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni. U subotu i nedjelju većinom umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka bit će u postupnom padu, osobito na kopnu.

Foto: DHMZ

"Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo i manje toplo. Mjestimice kiša, moguće i u obliku pljuskova, a vjerojatnost za uglavnom suho vrijeme veća je u subotu, kada ujutro može biti magle. Na Jadranu također promjenjivo, ponegdje s kišom, češćom u nedjelju. U prvom dijelu petka još vjetrovito uz jak zapadni vjetar koji će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, za vikend jugo i jugozapadni", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.
Pola smjene radiš, pola odmaraš... i to za 1300 eura plaće: 'Ovo nije šala'
Ključne riječi
nevrijeme dhmz vrijeme kiša

Komentara 1

Pogledaj Sve
DA
dallas1974
08:12 23.10.2025.

Još je Prljavo kazalište davno pjevalo "Kiše jesenje". Sad nam ekskluzivno govore da dolaze pljuskovi. Baš šokantno...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja