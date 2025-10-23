Pripremite se na pad temperatura i obilne kiše. Stiže i grmljavinsko nevrijeme, evo gdje će biti najgore

Vrijeme će danas biti promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu te vjetrovito. Kiša će većinom padati na Jadranu i uz njega, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj biti ponegdje obilna. Glavnina kiše stiže prema večeri i u noći kada lokalno može biti i nevremena. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju ponegdje i olujan. Na Jadranu jugo u jačanju na jako do olujno, a navečer će okretati na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 17 do 22, na krajnjem istoku i do 24 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za danas je izdan i niz upozorenja. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog kiše za gospićku i riječku regiju. "Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", upozorava DHMZ.

Zbog grmljavinskog nevremena, žuti alarm na snazi je za kninsku, riječku i splitsku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom." Osim toga, izdano je i više upozorenja zbog vjetra.

Idućih će dana biti promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša, u petak te u drugom dijelu nedjelje i pljuskovi praćeni grmljavinom, a u Dalmaciji i obilnijom oborinom. U subotu ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u petak u noći te ponovno poslijepodne prolazno će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren do jak, na udare olujan zapadni vjetar poslijepodne u petak će malo slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni. U subotu i nedjelju većinom umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka bit će u postupnom padu, osobito na kopnu.

"Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo i manje toplo. Mjestimice kiša, moguće i u obliku pljuskova, a vjerojatnost za uglavnom suho vrijeme veća je u subotu, kada ujutro može biti magle. Na Jadranu također promjenjivo, ponegdje s kišom, češćom u nedjelju. U prvom dijelu petka još vjetrovito uz jak zapadni vjetar koji će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, za vikend jugo i jugozapadni", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.