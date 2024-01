Dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen diljem Hrvatske: 'Drago nam je da je vlast uz Izrael'

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježili su u subotu u Zagrebu, ali i diljem Hrvatske predstavnici organizacija civilnog društva, gradova i vjerskih zajednica, istaknuvši da je potrebo obnavljati znanje o strahotama Drugog svjetskog rata kako se više nikad ne bi ponovile. Predstavnici Antifašističke liga, Documente - centar za suočavanje s prošlošću, Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Inicijative za slobodnu Palestinu položili su cvijeće u Zagrebu na parkiralištu u Praškoj ulici gdje je nekoć bila sinagoga koju je srušio ustaškim režim 1941.godine, kod spomenika Strijeljanje talaca na Trgu Josipa Juraja Strossmayera te kod Spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima na Glavnom kolodvoru

''Učenje u strahotama Drugog svjetskog rata je nešto što treba biti neprestano prisutno, obnavljanje znanja i svijesti o tome što je je Holokaust je nužno i neophodno naročito danas, kod nas i u Europi'', rekao je novinarima kod spomenika na Glavnom kolodvoru predsjednik SNV-a Milorad Pupovac. Međutim, u Europi i svijetu imamo ljude koji zaboravljaju na strahote Holokausta i ratnih zločina kao i političke opcije koje svoju moć grade na porukama mržnje prema drugim ljudima, upozorio je Pupovac.

Komentirajući popularnost desnih populističkih stranka u brojnim europskim zemljama, Pupovac je rekao da nestaju ideje i politike koje su razvile punu svijest o tome da se mir i politički napredak mogu graditi samo čuvanjem drugih i u suradnji s drugima, te je ukazao na nesposobnost da se nastavi politika tolerancije, politike respekta drugih ljudi neovisno o njihovoj vjeri, naciji i rasi.

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić kazao je da je genocidu tijekom Drugog svjetskog rata nad Židovima, Romina te Srbima, kada je riječ o NDH, prethodila dehumanizacija pripadnika tih naroda, odnosno proglašavanje tih ljudi manje vrijednima. Zbog toga se Elie Wiesel, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1986. godine, koji je kao dječak bio zatočen u Auschwitzu, cijeli život zalagao za drugačiji odnos prema ljudima, dodao je Pusić. "No, Wiesel je podsjećao i na mogućnost da dio ljudskog društva krene u tu aroganciju i bezosjećajnost gdje su uvijek žrtve optužene za to što su ih počinioci zločina moraju neselektivno tamaniti'', izjavio je.

Na mjestu nekadašnje sinagoge počast žrtvama Holokausta također su odali predstavnici Evangelističke metodističke crkve u Hrvatskoj i Međunarodne kršćanske ambasade u Jeruzalemu.

Predstavnik Međunarodne kršćanske ambasade upozorio na rastući antisemitizam

''Htio bih upozoriti na rastući antisemitizam u Europi koji se pojačao osobito nakon napada terorističke skupine Hamas na Izrael u listopadu prošle godine. Porast antisemitima danas se krije iza anticionizma, osporava se postojanje državi Izrael. No, nama je drago da je hrvatska vlast stala uz Izrael'', rekao je predstavnik Međunarodne kršćanske ambasade, pastor Vatroslav Župančić. Uz to, Župančić je kazao da do dana današnjeg ni socijalističke ni demokratske vlasti nisu obnovili zagrebačku sinagogu.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je i diljem Hrvatske. Izaslanstva Židovske općine Osijek, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka u Osijeku su obilježili 27.siječnja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika „Majka i dijete“ osječkoga kipara židovskog podrijetla Oscara Nemona obilježili. Damir Lajoš predsjednik Židovske zajednice Osijek podsjetio je da se danas obilježava jedan od dana na holokaust i strahote koje je on donio.

"Danas kada antisemitizam diže svoju glavu širom Europe očigledno je da nismo pretjerali sa obilježavanjima svih sjećanja na holokaust, kazao je Lajoš dodajući da je i ovo danas očigledno važno jednako kao što je bilo važno prisjećanje na holokaust prije 30 ili 40 godina. Vijence kod spomen obilježja na Židovskom groblju u Varaždinu položila su izaslanstva Grada i Županije, prisjećajući se žrtava nacističkog terora na dan koji su Ujedinjeni narodi proglasili Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta.

Dana 27. siječnja 1945. godine Crvena armija oslobodila je najveći nacistički koncentracijski logor Auschwitz u Poljskoj te su donošenjem Rezolucije o danu sjećanja na holokaust 2005. godine Ujedinjeni narodi 27. siječnja proglasili Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta.

„Na današnji dan odajemo počast žrtvama nacističkog terora, ali ovdje smo i da iz ovih nemirnih, izazovnih vremena diljem svijeta povučemo jedan poučak - da ljudska zloba, mržnja, mogu nanijeti zaista puno nesreće i zla ljudima”, rekao je varaždinski župan Anđelko Stričak. Zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković istaknuo je da ljudski rod, nažalost, ne uči iz svojih grešaka.

Predsjednik Židovske općine Čakovec Andrej Pal rekao je da je riječ o najmračnijem razdoblju u povijesti Židova, povijesti duge pet tisuća godina. „U tih nepunih šest godina ubijeno je više od šest milijuna Židova, više od dva milijuna djece. To je bila velika prekretnica koja je sigurno dovela do značajne promjene tijeka svjetske povijesti. Židovi koji su živjeli i u Varaždinu i Čakovcu, oni su se apsolutno integrirali u život zajednice i doprinijeli njezinu razvoju”, izjavio je Pal i zahvalio se Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji koji redovito obilježavaju ovaj dan.

