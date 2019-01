Danas je 'Dan D': 'Ne prihvatite li dogovor - upitan Brexit'

Kad sve drugo propadne, možda pomogne dobra stara razmjena pisama. Uoči drugog pokušaja ratifikacije dogovorenog sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, premijerka Theresa May, koja i dalje izgleda kao da nema većinu u parlamentu da progura sporazum, pisala je predsjednicima dviju najvažnijih institucija EU, a Donald Tusk i Jean-Claude Juncker uzvratili su joj pismom utjehe i uvjeravanja, koja bi možda, nekim čudom, mogla pomoći May da skrpa većinu na današnjem glasanju.

Pišem ti pismo

Predsjednik Europskog vijeća Tusk i predsjednik Komisije Juncker pišu da, kao što “draga premijerka” dobro zna, ne mogu ovim pismom promijeniti ili pristati na nešto što nije konzistentno s dogovorenim sporazumom o Brexitu, no vrlo rado joj mogu potvrditi i ponoviti nekoliko važnih detalja. Sve u nadi da će takva pismena objašnjenja pomoći premijerki May da udobrovolji skeptične zastupnike iz Konzervativne stranke, kojima smeta štošta, ali ponajviše tzv. “backstop”, zaštitni mehanizam za izbjegavanje tvrde granice između Sjeverne Irske (dio UK) i Republike Irske (dio EU) nakon Brexita.

Tusk i Juncker sada pišu da će se EU pobrinuti da, dođe li uopće do potrebe da taj zaštitni mehanizam stupi na snagu, “backstop” režim na irskom otoku traje “što je moguće kraće”. Inače, ideja je da zaštitni mehanizam uopće ne stupi na snagu nego da se tijekom dogovorenog prijelaznog razdoblja nakon Brexita ispregovara novi sporazum o dugoročnim, novim odnosima, pa da “backstop” ostane suvišan. No, u ispregovarani sporazum o povlačenju taj je zaštitni mehanizam ugrađen kao plan B za slučaj da novi pregovori o budućim odnosima zapnu i potraju dulje nego što traje prijelazno razdoblje nakon Brexita (predviđeno je da će se Brexit dogoditi 30. ožujka 2019., a da prijelazno razdoblje tijekom kojeg sve ostaje isto, samo UK više nije članica EU, traje do kraja prosinca 2020.)

U pismu Tusku i Junckeru, koje je također poslano jučer, ali je bilo prvo napisano, premijerka May piše kako neki zastupnici u britanskom parlamentu strahuju da ostatak EU neće imati želju tako “energično ili ambiciozno” voditi daljnje pregovore o slobodnoj trgovini (o budućem odnosu), odnosno da će “odložiti alate i ostaviti UK u permanentnom ‘backstop’ aranžmanu”. Taj aranžman, podsjetimo, smeta Britancima jer im ostavlja dojam da će Sjeverna Irska, iako teritorijalno dio Ujedinjene Kraljevine, toliko morati biti usklađena s propisima EU da se regulatorna granica zapravo stvara između Sjeverne Irske i Velike Britanije, odnosno da takav aranžman ugrožava teritorijalni integritet UK.

Osim što je razmjenjivala pisma, premijerka Theresa May jučer je održala i važan govor u gradu Stoke-on-Trent, gdje je upozorila da će se britanski parlament naći u opasnoj “paralizi” ako u večerašnjem glasanju ne podrži sporazum o Brexitu.

– Moja je procjena da je paraliza parlamenta, koja nas dovodi u rizik da uopće ne dođe do Brexita, najizgledniji ishod (u slučaju odbacivanja ispregovaranog sporazuma, op. a.). Neki u Westminsteru žele odgoditi ili čak zaustaviti Brexit i oni će iskoristiti sve što im se nudi da to učine – rekla je premijerka May u govoru u gradu koji je odabran kao snažno uporište birača koji su na referendumu u lipnju 2016. glasali za izlazak iz EU.

Izvjestan poraz

Najugledniji britanski listovi jučer poslijepodne i dalje su procjenjivali da će May izgubiti večerašnje glasanje sa 100 do 200 glasova razlike, s time da se premijerka nada da poraz s manje od 100 razlike još može politički preživjeti. Parlament je premijerku prošloga tjedna obvezao da u slučaju odbijanja njezina sporazuma o Brexitu mora u roku od tri radna dana doći ponovno pred zastupnike s novim planom izlaska iz EU.

Zastupnici koji se protive scenariju u kojem se Brexit događa bez ikakvog sporazuma s EU, dakle scenariju najkaotičnijeg Brexita, spremali su se jučer predložiti zakon koji bi obvezao premijerku da zatraži od EU produljenje procedure izlaska i odgodu Brexita s 29. ožujka 2019. na neki neodređeni datum. U slučaju da EU to odbije, predloženi zakon obvezao bi britansku premijerku da jednostrano poništi proceduru izlaska po članku 50. Lisabonskog ugovora, što je Sud EU prije mjesec dana presudio da je moguće učiniti. Taj plan “pobunjenika koji žele zaustaviti Brexit” objavili su jučer poslijepodne novinari Timesa pozivajući se na neimenovane izvore. Politička temperatura u Velikoj Britaniji odavno je prešla granicu ključanja, ali malo tko vjeruje da će nakon večerašnjeg glasanja biti spuštena.

