Čuvao tijelo zbog mirovine: Majku je prvo stavio u kadu s ledom, otkrila ga bivša supruga

Slobodan R. (53) iz Beograda osumnjičen je da je svoju mrtvu majku zakopao u garaži obiteljske kuće kako bi nastavio primati njenu mirovinu.

Stevana (87) navodno je umrla prirodnom smrću, no on to nije prijavio nadležnim osobama s ciljem da nastavi primati njenu veliku mirovinu za koju susjedi tvrde da je iznosila čak 1700 eura.

Najprije je beživotno tijelo držao u krevetu u sobi, a kasnije ga je prebacio u kadu ispunjenu ledom. Nakon što se počeo širiti neugodan miris odlučio je majku zakopati u garaži. Slobodanova bivša žena vidjela je da kopa rupu što joj je bilo sumnjivo pa je obavijestila policiju.

- Kada je policija došla, Slobodan je vrlo mirno i staloženo razgovarao sa službenicima MUP-a. Tek na trenutke pokazao bi neku vrstu uznemirenosti. Na pitanje gdje mu je majka, odgovorio je direktno i jasno: "Zakopao sam je u garaži" - ispričao je za "Blic" izvor blizak istrazi.

Stevana je bila nepokretna i svu brigu o njoj vodio je Slobodan. Mirovinu je naslijedila od supruga, a susjedi su komentirali kako se radi o boračkoj mirovini te da je ona iznosila oko 1700 eura.