Crveni meteoalarm zbog vrućina, na kopnu se očekuje naoblaka i grmljavina

U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Na kopnu će uz dnevni razvoj oblaka biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu ponovo bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 °C, na istoku i u gorju malo niža, javlja DHMZ.

Zbog iznimno visokih temperatura oglašen je crveni meteoalarm za regije Knin, Rijeka, Split i Dubrovnik.

U Velebitskom kanalu i na Kvarneru postoji opasnost od pojačanog vjetra s udarima od 65 do 85 kilometara na sat.

Za regije Osijek, Zagreb i Karlovac izdan je žuti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena ali i zbog iznimno visokih temperatura.

Prognoza za četvrtak

Na kopnu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Pritom osobito u istočnim krajevima pljuskovi mogu biti izraženi.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće, ali je i tamo poslijepodne moguć poneki pljusak, ponajprije na sjevernom dijelu. Vjetar većinom slab, duž obale ujutro umjerena, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana i jaka bura.

Vjetar će sredinom dana oslabjeti, a u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 18 do 20, na Jadranu od 24 do 27. Najviša dnevna od 26 do 30, a na Jadranu od 32 do 35 °C, javlja DHMZ.

