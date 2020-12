Crveni alarm zbog olujnog vjetra. Dio cesta zatvoren, pada snijeg, u Gorskom kotaru napadalo 30 cm

U Hrvatskoj će danas biti umjereno do pretežno oblačno s povremenom oborinom i vjetrovito. Na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i susnježica te snijeg, pri čemu će oborina biti češća i lokalno obilna u Dalmaciji, a u Lici će nastati novi snježni pokrivač. Malo snijega nošenog burom može biti i duž obale te na otocima. Postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake izgledno je već tijekom prijepodneva u zapadnim i najsjevernijim predjelima. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju na udare i olujan. Duž Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a na krajnjem jugu još u prvom dijelu dana umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka većinom između -1 i 4, na Jadranu od 5 do 10, u Dalmaciji i do 13 °C.

Prema podacima DHMZ-a na Zavižanu ima 37 cm snijega, u Gorskom kotaru, Begovo Razdolje 30, Delnice 15, Gospić 10, na Sljemenu 8 cm. Izdan je crveni alarm za Riječko područje i Kvarner zbog vrlo jake, mjestimice olujne bure.

Zimski su jutros uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II, staru cestu kroz Gorski kotar na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica (DC3) i DC1 Vaganac-Udbina-Gračac-Knin. javio je Hrvatski autoklub (HAK).

Zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostale je obvezna zimska oprema. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obratno. Prema Dalmaciji i obratno moguće je voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok, zatim državnim cestama DC50 Sveti Rok-Gračac i DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Karin.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. U Gorskom kotaru i Lici pada snijeg. Mogući su odroni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, na put ne kreću bez propisne zimske opreme te ako je moguće odgode putovanje do poboljšanja vremenskih uvjeta. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Korisnike se moli da budu strpljivi.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin); autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za sve skupine osim kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar); Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most.

Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Čavle i Kikovica i Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Karlobaga.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila) na: autocesti A7 Draga-Šmrika; Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja; lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica.

Na mostu Krk zabrana je prometa za: motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na cestama u Lici i Gorskom kotaru te dijelom u Zadarskoj županiji.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona (zbog praznika i blagdana) bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti DC1.

Zbog vjetra u prekidu su: trajektne linije: Prizna-Žigljen, Porozina-Brestova, Stinica-Mišnjak i Lopar-Valbiska; katamaranske linije: Ubli-Vela-Luka-Hvar-Split, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda i Šibenik-Kaprije-Žirje (linija se nastavlja danas u 16:45 sati). Trajekt na liniji Šibenik-Kaprije-Žirje plovi bez pristajanja u luku Žirje.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.