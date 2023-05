Croatia osiguranje predstavila pakete osiguranja: Tko više troši na police, dobiva i veće popuste

Činjenica da članovi jednog kućanstva u Hrvatskoj koriste u prosjeku sedam do osam polica koje raspoređuju u dva do tri osiguravajuća društva bila je motivator Croatia osiguranju da plasira „paketiranu“ ponudu imovinskih osiguranja za kućanstva.

U novoj ponudi paketa Spektar spojili su više polica osiguranja za jedno kućanstvo kako bi, kažu, klijenti bolje razumjeli što uistinu plaćaju i što za to dobivaju.

Usluga je dostupna za klijente koji imaju ugovorene police osiguranja vozila (obvezno ili kasko), imovine ili zdravstvenog osiguranja (dopunsko ili dodatno) koja traju minimalno godinu dana i dulje, no nije obuhvaćeno životno osiguranje. Ovisno o broju vrsta aktivnih polica, dobivaju pristup određenim paketima – Start, Optimum, Smart ili Premium.

Za pristup prvom paketu potrebno je imati dvije vrste polica i minimalnu potrošnju od 350 eura godišnje, a za svaki sljedeći potrebne su 3, 4 ili 5 vrsta proizvoda, uz minimalnu potrošnju od 550, 800 ili 1000 eura. Što više vrsta proizvoda imaju unutar svog kućanstva, klijenti ostvaruju više pogodnosti koje godišnje mogu iznositi do 700 eura. Sve pogodnosti mogu koristiti svi članovi kućanstva. Predviđeni su različiti benefiti: “Kasica” uključuje iznos u eurima koji klijenti dobivaju na mjesečnoj bazi i mogu ga koristiti za plaćanje premije osiguranja, “Gratis” su osiguravateljne pogodnosti, police osiguranja koje klijenti dobivaju na dar, “Popusti” su diskonti na osigurateljne proizvode, police osiguranja koje klijenti mogu ugovoriti s popustom, a predviđeni su i popusti na proizvode ili usluge tvrtki partnera.

- Kao tržišni lider, dužni smo bili napraviti i značajniji pomak na tradicionalnom osiguravateljnom tržištu. Uzeli smo stoga ključne pokazatelje s tržišta, najbolje prakse iz drugih industrija i povratne informacije naše prodaje i klijenata. I svi su konvergirali u sljedećem: tržištu treba rješenje koje će pokriti sve i dati više - rješenje s kojim ćemo biti jednostavniji i isplativiji za naše klijente i njihovo kućanstvo. Ovakvi paketi usluga do sada nisu bili dio standardne ponude u osiguranju, a za njih u Hrvatskoj postoji veliki potencijal. Spektar je naš doprinos boljem razumijevanju i širem prihvaćanju prednosti osiguranja na jednostavan i razumljiv način, s konkretnim benefitima za klijenta – komentirao je na predstavljanju nove usluge Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

O svom je korisničkom iskustvu govorio i klijent Croatia osiguranja, nogometaš Vedran Ćorluka: - Iako se trudim biti što odgovorniji, svakodnevica i brojna putovanja mi ponekad ne dozvoljavaju da se posvećeno bavim pitanjima polica osiguranja i to često zapravo ide po inerciji. Dok mi ne zatreba, ne znam što imam. Zato mi je ova priča sjajna – sve police na jednom mjestu, transparentno, sa super benefitima koje mogu koristiti i ostali članovi kućanstva – kaže Ćorluka.

