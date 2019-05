Crkvu-džamiju u Jajcu obnoviti tako da jedan dio bude crkva, a drugi džamija

Prijepori između Bošnjaka i Hrvata oko jajačke crkve-džamije vode se već dugo, a situacija se dodatno zakuhava otkad je glavni imam Zehrudin Hadžić poslao ultimatum Anti Brtanu, novopridošlom upravitelju objekta, u kojem mu daje rok od sedam dana za predavanje ključeva objekta.

Objekt se, naime, od 2007. godine nalazi pod ingerencijom Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, na čijem čelu se Brtan trenutačno nalazi.

Budući da se u medijima pojavila informacija da Brtan odbija predati ključeve iako za to nije ovlašten, on je odlučio uputiti otvoreno pismo u kojem poziva na dijalog, a s obzirom na to da se radi o zajedničkom kulturno-povijesnom nasljeđu, podsjetio je i da je briga o ovom nacionalnom spomeniku obveza ne samo agencije već svih građana Jajca te da stoga to što se od njega traži izlazi izvan okvira njegove nadležnosti.

– Ako su htjeli ključeve, onda su ih mogli tražiti od mojih prethodnika Bošnjaka na čelu agencije jer se ovako može steći dojam da je zahtjev motiviran mojom nacionalnošću. Iskreno se nadam da nije tako – poručio je Ante Brtan dodajući da mu oni nisu ni dali ključeve.

Nagađa se da je crkva sv. Marije izgrađena između 12. i 13. stoljeća, a obnovili su je franjevci koji su na to područje došli u 14. stoljeću te su je upravo oni posvetili Blaženoj Djevici Mariji. Nakon otomanskih osvajanja, 1528. pretvorena je sultan Sulejmanovu džamiju te je sada katastarski vlasnik toga zemljišta Islamska zajednica. Dok lokalna Katolička crkva i hrvatske političke stranke tvrde da oni trebaju upravljati tim objektom jer se radi o crkvi, Islamska zajednica i bošnjačke stranke tvrde da je u pitanju džamija i pozivaju se na katastar.

Brtan je predložio kompromis po kojemu bi ovaj objekt koristile obje zajednice. Tako predlaže da se vanjski dio obnovi u izvornom obliku, a unutarnji onako kako su ga koristile obje vjerske zajednice u različitim vremenskim razdobljima. Kao da situacija nije već dovoljno složena, predložio je uključivanje i pravoslavne crkve u BiH pozivajući se na njihovu povijesnu povezanost s crkvom.

