COVID redari bit će i grobari, a angažirat će se i civilna zaštita

Svi će na Sve svete biti redari za COVID! Barem u Zagrebu, u kojem će 144 djelatnika Gradskih groblja paziti na to drže li se posjetitelji posljednjih počivališta svih propisanih epidemioloških mjera. One su, podsjetimo, nošenje maski, dezinficiranje ruku i distanca od barem metar i pol, a lokalni stožeri civilne zaštite za svoja će groblja donositi preporuke po uputi Nacionalnog stožera. Nisu se svi odlučili na isto pa će neki gradovi postaviti COVID redare na ulaze, koji će paziti i da se u startu ne rade gužve, kod nekih će posebne mjere vrijediti samo 31. listopada i 1. studenoga, dok su neka groblja, primjerice ono u Bjelovaru, već istaknula upute o pravilnom ponašanju pri obilasku grobova. E, sad, tko će i na koji način dežurati i na red paziti, nije propisano preporukama, pa smo odlučili provjeriti na koji će način gradovi točno organizirati redarstva koja su dužna imati.

Pitanje je hoće li slušati

- Kod nas će biti dežurna 144 djelatnika. I inače smo svi na poslu na Sve svete jer dajemo ljudima informacije, vozimo sugrađane elektrovozilima, a sad ćemo, kako su arkade uništene u potresu, pružati asistenciju i pri nošenju cvijeća do njih, kako se ljudima ne bi ništa dogodilo - objašnjava nam Patrik Šegota, direktor Gradskih groblja Zagreb, koje na same Sve svete posjeti i nekoliko desetaka tisuća ljudi. Koliko će ih od spomenuta 144 djelatnika biti zaduženo za redarstvo, pitamo Šegotu.

- Svi. Kao COVID redari radit će i djelatnici koji su inače u hortikulturi, služba općih poslova, spremačice, oni koji su zaduženi za poslove ukopa, zaista svi - govori nam Šegota, ali odmah ističe i glavni problem s kojim će se, vjeruje, njegovi djelatnici sigurno susresti. Kako kaže, jedina je ovlast zaposlenika Groblja, odnosno COVID redara, da upozori.

- Možete reći nekome da stavi masku, ali pitanje je hoće li vas poslušati. Mi se nadamo da hoće, kao i da će ljudi svoje najbliže posjetiti i prije kako se na sam blagdan ne bi stvarale gužve - kaže nam Patrik Šegota. Na nešto drukčiju organizaciju redarstva odlučili su se na varaždinskom groblju, gdje su u pomoć pozvali lokalni stožer. Njegovi će članovi Varaždincima biti COVID redari.

VIDEO Ogromne gužve ispred Vinogradske bolnice. Nema distance

- Sve smo već organizirali. Na ulazima postavljena su dezinfekcijska sredstva, već sad stoji upozorenje da se maske moraju nositi. Pretpostavljamo da će ljudi na sam blagdan doći u nešto manjem broju nego inače, ali vjerojatno će tako i biti jer Varaždinci se paze - kaže Alen Runac, direktor gradske tvrtke Parkovi, koja upravlja varaždinskim grobljima.

Samo s obitelji

Na koji će se način redarstvo organizirati, kažu nam u Nacionalnom stožeru, zapravo nije ni važno, dok god postoje ljudi koji će paziti da se epidemiološke mjere provode. I to stvarno, a ne kao u slučaju zagrebačkih redara, na koje se jučer požalio gradski pročelnik za zdravstvo Vjekoslav Jeleč.

- Čak i redari za COVID sudjeluju u zabavama, nitko nema maske, vidimo to po filmićima koje dobivamo - upozorio je jučer gradski pročelnik na problem koji je vjerojatno, kažu u Gradu, i nastao zato što baš svatko može biti COVID redar.

- Uzmite, primjerice, ugostiteljske objekte. Na 50 ljudi treba doći jedan redar. A on može biti konobar, vlasnik lokala, a može biti i gost, ako ga zamolite da bude. Na svadbama je dosad mogao to biti na primjer i pijani ujak - govore nam u Gradu Zagrebu, u kojem kažu kako su oni na određenim manifestacijama dosad kao redare angažirali ljude iz svoje standardne zaštitarske službe, a taj posao ponekad rade i komunalni redari, kao i članovi lokalne civilne zaštite.

- Na nedavnom Sajmu zimnice i autohtonih hrvatskih proizvoda bio je redar za COVID koji je pazio na to da se na štandovima održava razmak i da se nose maske. Manifestacija je bila na otvorenom, a redar je nosio i oznaku, tako da su svi mogli vidjeti tko je on i što bi trebao raditi - kazali su u Gradu, govoreći da bi možda tako trebalo raditi i inače jer ljudi se drukčije ponašaju kad ih na kršenje mjera upozori osoba u svojevrsnoj uniformi, a na drugi način kad je to "bilo tko".

Što se groblja još tiče, u nekim gradovima posjetitelji posljednjih počivališta neće smjeti ni hodati u grupama, osim ako je riječ o članovima obitelji, a i u tom slučaju može ih biti troje ili četvero, kao što je propisano u Velikoj Gorici.