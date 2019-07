Čolak od države traži pet milijardi kuna, a pristao bi i na 'samo' milijardu

Slaven Čolak i njegova grupacija Fantazija u četiri sudska postupka pred Općinskim sudom u Zagrebu od države zajedno sa sudskim troškovima traže više od pet milijardi kuna na ime izgubljene dobiti zbog nerealiziranog projekta zabavnog parka na području nekad popularnog kupališta Šmidhen u Samoboru. Traži pet, no bio bi spreman i na 1,8 milijardi pa čak i na “samo” milijardu kuna odštete. Proizlazi to iz prijedloga nagodbe koju je ova grupacija početkom siječnja ove godine poslala Ministarstvu državne imovine. Država bi, po tom dokumentu, tužiteljima isplatila 1.987,707.545,55 kuna, no napominje se i da bi Fantazija pristala i na naknadu od 990,505.304,24 kune. Ovakvu je ponudu Ministarstvo odbilo nakon očitovanja DORH-a, koji za Čolakove zahtjeve kaže da su potpuno neosnovani te da “ne postoji pravna osnova za sklapanje nagodbe”.

DORH u svojem očitovanju navodi i da nijedna od parnica u kojima zastupa državu nije završila presudom u Čolakovu korist. Dapače, jedna je nepravomoćno završena odbijanjem tužbenog zahtjeva. Zbog toga su iz Ministarstva imovine Čolaku otpisali da na nagodbu ne mogu pristati, uz napomenu kako oni nagodbu ne mogu ni sklopiti jer nisu stranka u postupku, već to može učiniti isključivo Državno odvjetništvo. Na Čolakove optužbe u tjedniku Nacional kako se Ministarstvo priključilo nizu institucija koje godinama koče projekt obnove Šmidhena, iz ministarstva Gorana Marića odgovaraju da su, upravo suprotno, baš oni nakon 12 godina stvorili sve pretpostavke da se ovaj projekt napokon realizira. U tu su svrhu, kažu, pozvali investitora na plaćanje dospjelih neplaćenih naknada po ugovoru o pravu građenja iz 2007. godine te na plaćanje naknade po ugovoru o zamjeni nekretnine od 28. listopada 2011. godine.

– Investitor je 2. svibnja 2018. godine uplatio zaostala dugovanja u iznosu od 596.270,19 kn, ali nije uplatio kamatu na zakašnjelu uplatu ni 74.420,31 euro prema ugovoru o zamjeni nekretnina – navodi se u odgovoru Ministarstva. Napominju da su više puta Čolaka pozvali da plati ostatak svojih obveza i tako otkloni posljednje prepreke za realizaciju projekta. Umjesto toga, investitor je, tvrde, plaćanje obveza uvjetovao sklapanjem nagodbe u iznosu od gotovo dvije milijarde kuna, s tim da bi pristao i na polovicu svote.

– Ministarstvo državne imovine u svojem postupanju nije učinilo nijedan propust, nepravilnost i nezakonitost i nije prepreka realizaciji projekta – poručuju iz Ministarstva državne imovine.

Kada je ministar Goran Marić nedavno odgovarao na medijske napise kojima ga se prozivalo zbog veza s poduzetnikom Zvonkom Šarićem, kazao je da mu i tu i druge afere podmeću “oni koji su izgubili poslovne prostore, a ima ih više od 500 samo u Zagrebu, oni koji nisu plaćali, a sada moraju plaćati i oni koji nagodbom pokušavaju poboljšati status u imovinskopravnim odnosima i naplatiti milijarde kuna”.

Čolak se u toj Marićevoj rečenici osobno prepoznao pa je ministrov istup nazvao “neprimjerenom manipulacijom”. U ministrovu su krugu, međutim, i jučer inzistirali da je Ministarstvo pod golemim pritiskom Čolaka i njegovih suradnika. A kako su jučer kuloarske informacije iz premijerove najave rekonstrukcije Vlade iščitavale i mogućnost smjene ministra, ali i ukidanja Ministarstva, u Marićevu su krugu tumačili da bi isključivi povod za takav scenarij, uz već spomenutu naplatu poslovnih prostora, bila priča vezana za Šmidhen. No, Ministarstvo imovine nije jedina institucija u kojoj se žale na pritiske iz Čolakova kruga.

Hrvatska pošta našla se, tako, u sporu vrijednom gotovo 99 milijuna kuna sa stečajnom masom tvrtke Inter Media Public, čija je vlasnica Sanja Čolak, supruga Slavena Čolaka. Stečajni upravitelj povukao je tužbu protiv HP-a, no u tijeku je još jedan postupak u kojem gospođa Čolak od Pošte traži 26,449.380 kuna. Tužba je u prvom stupnju odbijena, a službenog prijedloga za nagodbu nema. Unatoč tomu, u upravi HP-a neslužbeno se može čuti da pritisaka ima.

