Članstvo u loži i rad u DORH-u: Jelenić novoj šefici sada mora dokazati da nije mason

Afera Mason koja je u veljači zatresla Državno odvjetništvo i dovela do smjene Dražena Jelenića, tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika, imat će po svemu sudeći i svoj pravosudni krak. Barem u onom djelu u kojem je cijela ta priča počela, a to je bio pokušaj iznude nad oftalmologom Nikicom Gabrićem. ODO Zagreb priopćio je da je pokrenuo istragu protiv tri osobe koje su ucjenjivale Gabrića i pokušale iznudu, te je navedeno da to rješenje o provođenju istrage nije pravomoćno.

Radi se o novinaru i urednicima portala 7 dnevno. Istraga je pokrenuta protiv Marka Cigoja, urednika tjednika 7dnevno i portala dnevno.hr, Vuka Radića, Cigojeva zamjenika, te Marije Dekanić, direktorice tog portala. Njih troje bilo je privedeno, no odmah i pušteno po izbijanju afere, a tužiteljstvo ih sumnjiči da su tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. kontaktirali Gabrića, kazavši mu da tjednik priprema seriju tekstova o njemu u kojima će među ostalima navesti i da je on mason, otkriti kojoj masonskoj loži pripada te tko su sve članovi te organizacije.

Gabrić se više puta sastao s njima te im je pokušao objasniti da bi objavom tih članka bio narušen društveni ugled osoba čija bi imena bila spomenuta u članku. Cigoj i ostali sumnjiče se da su tada od Gabrića zatražili određenu vrstu “sponzorstva” u tjedniku. Odnosno, da su tražili od Gabrića 200.000 kuna da oni spomenute priče ne objave. On na njihov zahtjev nije pristao, pa su i tjednik i portal 7. dnevno objavili seriju tekstova o Gabriću, Jeleniću i masonima, a tekstove je pisao Radić. Objavili su i fotografije koje su posjedovali. Gabrić je pokušaj iznude prijavio policiji, te je pristao da ga policija ozvuči dok je išao na sastanke s Cigojem i ostalima.

Prije toga Jeleniću je slao poruke, govoreći mu da je istraga DORH-a probijena, a tu komunikaciju kasnije je objavio. Negirao je Jelenićeve navode da je na njega radio pritisak oko te istrage. U tom prepucavanju doznalo se i da je Jelenić mason, pa je on morao odstupiti. Zamijenila ga je Zlata Hrvoj Šipek koja je od Etičkog povjerenstva DORH-a zatražila mišljenje o tome je li Jelenićevo članstvo u masonima spojivo s obnašanjem neke funkcije u tužiteljstvu. Etičko povjerenstvo, kako je priopćeno iz DORH-a, donijelo je jednoglasno mišljenje u kojem navodi da je članstvo u masonima u suprotnosti s “načelom nepristranosti, dostojanstva i lojalnosti Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i nespojivo je s obnašanjem dužnosti državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika”.

U priopćenju DORH-a navodi se i to da je Hrvoj Šipek od zatražila od Jelenića, koji je sada zamjenik glavnog državnog odvjetnika, da joj dostavi dokaz o svom članstvu odnosno prestanku članstva u masonskoj organizaciji. Nakon toga će se odlučiti hoće li protiv njega biti pokrenut stegovni postupak. Moguće stegovne kazne su ukor, novčana kazna ili razrješenje. S obzirom na to da su masoni dio tajne organizacije koja ima svoje rituale i zakletve, a od članova se traži odanost, tajnost i šutnja, sve to nespojivo je s obnašanjem tužiteljskog posla, pa bi se Jeleniću na koncu moglo dogoditi da “kao dijete DORH-a”, kako se predstavio kada je imenovan za glavnog državnog odvjetnika, sada bude praktički izbačen iz tog istog DORH-a, odnosno razriješen dužnosti.