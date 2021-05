'Cijepljeno 36,9 posto stanovništva. Dio osoblja iz Dubrave vraća se u svoje matične ustanove'

U Hrvatskoj se cijepljenje protiv covida-19 i dalje provodi povećanim intenzitetom, dosad je utrošeno gotovo 1,7 milijuna doza a cijepljenoj je više od 1,2 milijuna osoba ili 36,9 posto odraslog stanovništva, izvijestio je u četvrtak ministar zdravstva Vili Beroš. Na bolničkom liječenju je su trenutno 904 oboljela od covida-19, a njih 95 na respiratoru. "To su ohrabrujući podaci koji daju razloga za optimizam u ispunjavnaju cilja, a to je cijepiti više od 50 posto punoljetnih građana do kraja lipnja", ocijenio je Beroš na sjednici Vlade.

Nastavlja se smanjivati broj novozaraženih. U odnosu na tjedan ranije bilježimo pada novozaraženih od 42 posto. Popunjenost kreveta za covid pacijente u bolnicama u tjedan dana pala je za više od 11 posto. Epidemiološka situacija je sve bolja iz tjedna u tjedan zbog cijepljenja koje se odvija prema planu, rekao je ministar. Najavio je kako se u KB Dubrava zbog povoljne epidemiološke situacije očekuje daljnje smanjivanje kapaciteta, a dio zdravstvenog osoblja preraspoređen u tu bolnicuj vraća se u matične ustanove.

Potpredsjednik Vlade i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izvijestio je kako su donesene nove ublažene mjere protiv koronavirusa na nacionalnoj razini koje su stupile na snagu danas, a primjenjuju se do 15. lipnja.

Od zadnje sjednice vlade Stožer je donio pet odluka, četiri na nacionalnoj razini a jedna na prijedlog stožera Istarske županije koje uključuju obustavu radionica, dječjih igraonica te zabava i rekreacija u zatvorenom prostoru, dok je pučkim otvorenim učilitima i autoškolama dozvoljeno predavanje uživo. Božinović je rekao i kako je spreman hrvatski nacionalni sustav za izdavanje EU digitalne covid potvrde spreman za 1. lipnja te je usješno provodena intergracija s EU pristupnikom,.

Trenutno su validirane covid potvrde Italije, Poljske, Austrije, Belgije, Islanda, Švedske, Danske Estonije, Grčke, Španjolske, Litve, Rumunjske i Cipra. Sve je uključeno u nacionalni granični informacijski sustav a u Hrvatskoj će se potvrede moći podiči putem portala eGrađanin i ispostavama HZZO-a. Inspektori su obavili više d 20.000 nadzora a utvrđeno je 201 mjera kršenja samoizolacije.