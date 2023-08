Cijene hrane nastavit će rasti? Zbog El Niña u Aziji mogla bi nas dočekati nova poskupljenja

Stručnjaci su zabrinuti kako bi zbog više faktora moglo doći do novih povećanja cijena hrane u idućim mjesecima, nakon što je objavljeno kako su cijene riže trenutno su najviše u posljednjih 12 godina. Ovaj rast posljedica je zabrane izvoza riže koju je nametnula Indija, povlačenje Rusije iz inicijative za žitarice Crnog mora, ali i meteorološkog fenomena El Niña zbog kojih su vodeći proizvođači u Aziji trenutno u problemima.

- Globalna cijena riže je posebno zabrinjavajuća. Jasno je kako će se nestabilnost cijena hrane nastaviti u idućim mjesecima - mišljenja je viši direktor Azijske banke za razvoj Qingfeng Zhang. Prema pisanju CNBC-a, inflacija je posljednjih mjeseci bila umjerean u Aziji, izuzev Indije, no to bi se moglo promijeniti zbog fenomena El Niña koji se pojavio po prvi puta u sedam godina.

Naime, povećanje temperatura mora na istočnom i središnjem Pacifiku uzrokovalo je nestabilno vrijeme diljem svijeta, pa tako i u Kini. Osim toga, proizvodnju su dodatno pogoršale prijetnje od poplavi u tri kineske provincije koja inače državu opskrbljuje s jednom četvrtinom potreba za rižom.

Osim toga, sušni uvjeti El Niña kasnije ove godine bi mogli donijeti posljedice za usjeve riže u Aziji. Tajland, inače drugi najveći proizvodač riže u svijetu, sada već potiče svoje farmere da smanje usjeve kako bi uštedjeli na vodi. Isti problemi mogli bi utjecati i na proizvodnju palminog ulja u Malaziji i Indoneziji, kao što bi mogli i na ječam i žito u Australiji.

Ranije se ovakvo povećanje cijena hrane dogodilo između 2010. i 2012. kada se procjenjivalo da je 30-postotno međunarodno povećanje cijena hrane dovelo do povećanja cijena riže za 10 posto u Aziji, što je nekim državama smanjilo BDP za 0.6 posto. Prema procjenama ADB-a, to je značilo da je povećanje cijena u to vrijeme 64.4 milijuna Azijaca pogurnulo u siromaštvo.

- Cijene su definitivno porasle, što je pridonijelo panici zbog koje ljudi još dodatno kupuju zalihe hrane. Međutim, kada se pogleda ukupna ponuda i potražnja, azijske zemlje su u poziciji da mogu prebroditi ovaj šok na tržištu - mišljenja je ekonomistica Erica Tay.

Dodala je i kako Kina tek 1 posto ukupnih zaliha riže uvozi, i to većinom iz Vijetnama, tako da zabrana izvoza riže koju je nametnula Indija na nju zapravo nema velikog utjecaja. - Ovo je još jedna od posljedica Covida. Zemlje shvaćaju da moraju biti pripremljene na ovakve nestabilnosti. U posljednje tri godine su naučile gomilati zalihe - dodala je Tay.

