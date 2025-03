Centar izvrsnosti za nove generacije i poljoprivredu 21. stoljeća

U Požegi je danas otvoren Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi "Panonika". Riječ je o 8 milijuna eura vrijednom projektu požeške Poljoprivredno–prehrambene škole kojeg provode u partnerstvu s Požeško-slavonskom županijom i Srednjom školom Stjepana Sulimanca u Pitomači te uz tehničku pomoć županijske Razvojne agencije. Sredstva za provedbu osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dijelom iz županijskog proračuna. Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u poljoprivrednom sektoru.

Kako je istaknuto na otvorenju, bez ljudi nema ni napretka, a ovdje je cilj osposobiti nove generacije koje će biti nositelji poljoprivredne proizvodnje u Slavoniji. Od programa za mlade poljoprivrednike do obrazovanja odraslih, centar će pružiti priliku za stjecanje znanja i vještina svim koji se žele baviti održivom i konkurentnom poljoprivredom. Otvorenju centra prisustvovao je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

- Za nas se cijeli ovaj projekt uklapa u projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kojim smo zadnjih osam godina nastojali zaista reći da je potrebno staviti veći naglasak na Slavoniju, i to odmah. Učinili smo to u nizu aktivnosti, bilo da je riječ o poljoprivredi, gospodarstvu ili infrastrukturi i to se osjeti. Kako godine prolaze, sve je više projekta diljem pet slavonskih županija koje imaju cilj podići kvalitetu života. Ovo ulaganje u mlade i obrazovanje nam stvara preduvjete da i hrvatski mladi budu spremni za naše tržište rada, za svoje poduzetničke pothvate, za OPG-ove i za rad u većim poljoprivrednim sustavima, te da na taj način daju doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva. Drago mi je što su u projekt uključena i djeca s teškoćama i politika inkluzivnosti i na tome vam čestitam - poručio je Plenković.

Regionalni centri kompetentnosti prepoznati su u Hrvatskoj kao centri izvrsnosti u kojima korisnici stječu najsuvremenija znanja u području poljoprivrede, primjenjiva u praksi i utječu na tehničko-tehnološki razvoj poljoprivredne proizvodnje, opću konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava, razvoj ekološke proizvodnje, kontinentalni agroturizam i ruralni razvoj. Koncipirani su tako da privuku učenike koji žele pohađati takav oblik nastave ne samo iz matične, nego i iz drugih županija.

Ključne novine koje centar želi uvesti u redovno strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uključujući i obrazovanje odraslih s invaliditetom te učenika s teškoćama, je povećanje praktične nastave i učenja temeljenog na radu i povezanost s poduzetništvom. Cilj je pridonijeti povećanju konkurentnosti poljoprivrede pružanjem znanja zasnovanog na suvremenim tehnologijama i metodama uzgoja, obrade i plasmana proizvoda.

Županica Antonija Jozić istaknula je kako izgradnja regionalnog centra kompetentnosti predstavlja veliko ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje i poljoprivredu, i to poljoprivredu 21. stoljeća, koja će se uspješno nositi sa svim izazovima današnjice i koja će biti konkurentna europskoj i svjetskoj. - Regionalni centar Panonika bit će mjesto koje će povezati obrazovanje, poljoprivredu i lokalnu zajednicu. Realizacijom ovog projekta omogućili smo našim učenicima da steknu kvalitetno obrazovanje, postave dobre temelje za razvoj svojih karijera i nastave tradiciju koja je započela na požeškoj Ratarnici prije točno 140 godina - poručila je Jozić.

GALERIJA Ovo su najljepša i najpoznatija sela u Hrvatskoj, možete li ih prepoznati po samo jednoj fotografiji?